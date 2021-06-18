بيتك يعني حياتك.. مبادرة حياة كريمة لتطوير ورفع كفاءة المنازل بالقرى

نشرت مبادرة حياة كريمة مقطع فيديو رصد كافة خطوات التطوير، التي تشهدها القرى المصرية من رفع البنية التحتية و رفع كفاءة المنازل وتحسين معيشة المواطن المصري .

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وإحداث التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

كما تهدف مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة ، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية ، وإشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم ، تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة ، الاستثمار في تنمية الانسان المصري ، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.