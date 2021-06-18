لمواليد 18 يونيو .. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام إذا كنت مولودا في يوم 18 يونيو فإن ذلك يعني أن لديك إصرارا وروحا قتالية..

أضافت خبيرة الابراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي كما أنك واسع الأفق وموهوب في التعبير عن نفسك، لكنك تميل للاعتماد على الآخرين.



نصيحة :

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 18 يونيو قائلة في عام ٢٠٢١ قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.

