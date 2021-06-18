توقيع الكشف الطبى على ١٢٧٥ بدمياط بالمجان

محافظة دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة بقرية الكحيل بمركز كفر البطيخ ، تردد عليها ١٢٧٥ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم.

وأضاف انه تم تحويل عدد ٢٣ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و كذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١٠ حالات، بالإضافة إلى إجراء ٥٩٩ تحليل معملى و فحص ٢٨حالة بالأشعة و ١٣ حالة أخرى بإجراء السونار.

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