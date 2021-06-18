منع سيدة أربعينية من تربية الحيوانات لمدة 5 سنوات.. اعرف السبب

منعت محكمة بريطانية سيدة تبلغ من العمر 47 عامًا من تربية أي حيوان لمدة 5 سنوات بعدما أهملت في رعاية كلبها المسن.

وحسب ما ورد في صحيفة «ميترو» البريطانية اعترفت فيكتوريا تايلور، 47 عامًا، من مدينة ديربي البريطانية بإهمالها الكلب «ميسي» البالغ من العمر 18 عامًا.

وكشفت التحقيقات التي قدمت إلى محكمة الصلح في جنوب مقاطعة ديربيشاير الإنجيليزية تدهور الوضع الصحي للكلب بين نقص حاد في وزنه وإصابته بعدوى في عينه وجرب في جسده.

الكلب ميسي

وتبين اهمال السيدة للكلب عن طريق الصدفة البحتة حيث رأته أحد أعضاء الجمعية الملكية لمنع القسوة ضد الحيوان عندما كانت تزور أحد جيران فيكتوريا تايلور، فرأت الكلب بالصدفة تحت احدى شجيرات حديقتها.

وقالت المفتشة راشيل ليف، إن الكلب كان يرقد أمامها مباشرة، وبدأ علي جسده الجرب الواضح، ولم يكن أمامه أي طعام أو منزل مغلق له للمبيت، كما أغلقت صاحبة المنزل الباب الخلفي لمنزلها حتى لا يتمكن أي شخص من الدخول إليها.

حال الكلب ميسي

وعلى الفور اتصلت «ليف» بالشرطة مباشرة ثم نقلت الكلب إلى عيادة طبيبي بيطري، حيث حلق في البداية 6 أرطال من فرائه، وأكد أنه في وضع مأساوي للغاية، حيث اكتشف إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية ولم يكن أمامه سوى أسابيع قليلة للعيش.

واعترفت تايلور بالتسبب في معاناة لا داعي لها للكلب أمام محكمة الصلح بالمقاطعة البريطانية، وتم إلزالها بجانب الحكم الرئيسي بحضور 15 جلسة إعادة تأهيل، ودفع تكاليف علاج الكلب 400 جنيه إسترليني، وغرامة قدرها 47 جنيهًا إسترلينيًا، ورسوم إضافية بقيمة 95 جنيهًا إسترلينيًا للكلب.