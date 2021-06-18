هونر تعيد إحياء هاتف Magic ذو الكاميرا المنزلقة

تخطط شركة هونر Honor، لإحياء هاتف Magic، بعد مرور أربع سنوات من إطلاقها للجيل الثاني من سلسلة الهواتف الذكية الرائدة، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني.



أكد حساب التسريبات الموثوق به @ RODENT950، عبر تغريدة شاركها على موقع تويتر، على أن شركة هونر تعتزم إطلاق هاتف Magic 3، في حدث يعقد في شهر أغسطس المقبل.

وتظهر التغريدة ملصقا يحتوي على صورة ترويجية قديمة لهاتف Honor Magic 2، والذي يأتي بتصميم منزلق الذي أطلقته الشركة الصينية في أكتوبر 2018، حيث أخفت هونر كاميرا الصور الشخصية وأجهزة الاستشعار الأمامية وسماعة الأذن في جزء منزلق من الهاتف مدسوس أسفل الشاشة.

هونر Magic بتصميم قابل للطي مبتكر

فإذا كانت هونر تعيد بالفعل خط إنتاج Magic، فمن المتوقع أن شركة تقدم العلامة التجارية الشهيرة هاتف Magic القادم بتصميم قابل للطي، ليكون إصدار الشركة الأول من هذه الفئة لأن هذه السلسلة تتعلق بالتصميم المبتكر.

وإلى جانب الكاميرا المنزلقة، صممت هونر الإصدار السابق هاتف Magic 2، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.39 بوصة، بجودة عرض تبلغ 1080 x 2340 بكسل، الواجهة أمامية وخلفية مصنوعة من الزجاج، وهيكل من الألومنيوم.

ويتم تشغيل هاتف Magic 2، بواسطة معالج Kirin 980، بدقة تصنيع 7 نانومتر، مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

وجاء هاتف Magic 2، بكاميرا خلفية ثلاثية مميزة الرئيسية منها بدقة 16 + 16+ 24 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 3500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40 وات.