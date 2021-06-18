عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر تعيد إحياء هاتف Magic ذو الكاميرا المنزلقة

هاتف هونر Magic 2
هاتف هونر Magic 2

تخطط شركة هونر Honor، لإحياء هاتف Magic، بعد مرور أربع سنوات من إطلاقها للجيل الثاني من سلسلة الهواتف الذكية الرائدة، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني.


أكد حساب التسريبات الموثوق به @ RODENT950، عبر تغريدة شاركها على موقع تويتر، على أن شركة هونر تعتزم إطلاق هاتف Magic 3، في حدث يعقد في شهر أغسطس المقبل.

 

رسميا.. هونر تطلق سلسلة Honor 50.. اعرف السعر والمواصفات

قريبا.. إطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي من هونر

 

وتظهر التغريدة ملصقا يحتوي على صورة ترويجية قديمة لهاتف Honor Magic 2، والذي يأتي بتصميم منزلق الذي أطلقته الشركة الصينية في أكتوبر 2018، حيث أخفت هونر كاميرا الصور الشخصية وأجهزة الاستشعار الأمامية وسماعة الأذن في جزء منزلق من الهاتف مدسوس أسفل الشاشة.

هونر Magic بتصميم قابل للطي مبتكر

فإذا كانت هونر تعيد بالفعل خط إنتاج Magic، فمن المتوقع أن شركة تقدم العلامة التجارية الشهيرة هاتف Magic القادم بتصميم قابل للطي، ليكون إصدار الشركة الأول من هذه الفئة لأن هذه السلسلة تتعلق بالتصميم المبتكر.

وإلى جانب الكاميرا المنزلقة، صممت هونر الإصدار السابق هاتف Magic 2، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.39 بوصة، بجودة عرض تبلغ 1080 x 2340 بكسل، الواجهة أمامية وخلفية مصنوعة من الزجاج، وهيكل من الألومنيوم.

ويتم تشغيل هاتف Magic 2، بواسطة معالج Kirin 980، بدقة تصنيع 7 نانومتر، مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

وجاء هاتف Magic 2، بكاميرا خلفية ثلاثية مميزة الرئيسية منها بدقة 16 + 16+ 24 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 3500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40 وات.

 

Honor could launch the Magic 3 slider phone in August
هاتف هونر Magic 2
هونر هاتف Magic هونر Magic 3 Honor Magic 2 Honor Magic 3

موضوعات متعلقة

صور جديدة تكشف مواصفات جبارة لهواتف Honor 50 الرائدة من هونر

رسميا.. خدمات جوجل تعود لـ هونر من خلال هذه الهواتف.. تفاصيل

Honor Play5.. هونر تطلق أحدث هواتفها بمواصفات قوية وسعر منافس

سعر رخيص وبطارية جبارة.. هونر تعلن رسميا عن تابلت Honor Tab X7

ترشيحاتنا

نقاش ساخن بين طارق يحيى وسيف زاهر بشأن فرجاني ساسي

الحكومة اليمنية تطالب بمزيد من الضغط الدولي على الحوثيين

الصحة: تسجيل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و37 حالة وفاة

كان لا يستطيع المشي من فروه.. أطباء بيطريون ينهون معاناة كلب/ صور

بـ نيولوك جديد لـ نيمار..البرازيل تتقدم بـ هدف نظيف امام بيرو في كوبا أمريكا

هونر تعيد إحياء هاتف Magic ذو الكاميرا المنزلقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

قضية حياة أو موت.. تعليق قوي من الرئيس السيسي عن سد النهضة

مفاجأة.. ريهام حجاج تعلن حملها.. ورد مفاجئ من بوسي شلبي؟.. شاهد

يا شحاتة .. سميرة عبد العزيز تكشف عن إهانة محمد رمضان لها

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

المزيد

ساحة رأي

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا» تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ