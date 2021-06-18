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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب: يجب أن يعمل الجميع من أجل مصلحة الزمالك

صدى البلد

طالب الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بتكاتف جميع الزملكاوية خلال هذه الفترة خاصة أن الزمالك يستحق ذلك وهو أحد أكبر القلاع الرياضية ويجب أن يعمل الجميع من أجل مصلحة النادي.

ورحب رئيس اللجنة في تصريحات تلفزيونية بجميع الأندية طالما هناك التزام لجميع المواثيق كاشفا بأنه يتمني لو تجلس كل الأندية لوضع بنود في عقود اللاعبين تخص الثواب والعقاب والشروط الجزائية على الطرفين.

 

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وأكد لبيب  أن اللجنة تعمل من أجل وضع الزمالك في مكانه الصحيح وخاصة من الناحية التسويقية، كاشفا أن هناك موارد مالية متعددة للزمالك أهمها المحلات في سور النادي والتي يجب أن نعمل عليها بشكل جيد كما فعلها المجلس السابق برئاسة المستشار مرتضى منصور وسنسعى لأفضل استغلال لتلك الموارد و تسليمها إلى المجلس القادم.

الزمالك مرتضى منصور حسين لبيب المستشار مرتضى منصور نادي الزمالك

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