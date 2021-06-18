منة جلال عن صفية العمرى: تجاهلت الفيلم والأبطال الشباب ولم تدعمنا

وجهت منه جلال رسالة للفنانة صفية العميرى عبر حسابها بموقع فيسبوك قائلة :" مدام صفية العمري مع حبي و احترامى لحضرتك و حضرتك بالنسبالي كنتي أيقونة الفن اللي حلمت امثل معاها ، بس انا عايزة أوضح شوية حاجات تخص فليم كان لك معايا حضرتك قولتلي انك بتدعمي الشباب اني شباب اللي حضرتك بتدعمهم حضرتك بعد تاني يوم من عرض الفيلم رفضتي تطلعي مع أسرة الفليم في اى لقاء تليفزيوني و كان أولهم برنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثي و بعدها توالت البرامج و حضرتك رفضتي تحضري اي ندوة برضة رفضتي تحضري اى حاجة تخص الفيلم ".

واضافت :"حضرتك اتكرمتي انهاردة من مهرجان الإسماعيلية على الفيلم و قبلها مهرجان فاتن حمامة في لندن وكل دة اللي عمله الفليم لحضرتك وحضرتك تجاهلتي الفيلم تماما وتجاهلتي انا شخصيا في الفيلم برغم اني بعمل شخصية حضرتك وهي صغيرة . برغم استاذ محمود قابيل اللي فعلا بيدعم الشباب من قلبه و بيدعمني و انه اول مانزل مصر اتقالة علي ندوة و رحب جدا مع العلم مفيش يعني حد موجود معاه غيرى يعني معلش مش هيضيف لأستاذ محمود حاجة و للعلم استاذ محمود لم يتقاض أي أجر في الفيلم لدعمه للشباب بس جبر الخواطر حلو اوى "

وتابعت:" شكرا مدام صفية و استاذ محمد الباسوسي على دعمكم للشباب و التجاهل حتي بذكر الشباب "

كان فيلم كان لك معايا قد حصد فى أول المهرجانات التي يشارك بها، جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة ،من مهرجان فاتن حمامة الدولى والمقام فى لندن هذا العام ، وتكونت لجنة التحكيم من المنتج المصرى هشلم سليمان والمنتج الإيطالي لورنزو كارفيللى والممثل شون كورنين.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي عن قصة حب بين رجل وامرأة، تمنعهما الظروف من الزواج، ويفترقان ثم يلتقيان من جديد بعد وصولها لسن المعاش ويتفقان على الزواج وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة في الأحداث.

فيلم "كان لك معايا" من إنتاج المركز القومي التابع الى وزارة الثقافة، ومن من تأليف روجينا بسالي ويوسف وجيه ، وقد شارك به عدد من ضويف الشرف أبرزهم الفنانة عائشة بن أحمد .