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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Leitz Phone 1.. الكشف رسميا عن أول هاتف ذكي بعلامة لايكا

هاتف Leitz Phone
هاتف Leitz Phone 1

أطلقت شركة لايكا Leica، أول هاتف  لها في السوق اليابانية والذي ينطلق تحت اسم Leitz Phone 1، ويتشارك الجهاو المواصفات الداخلية مع هاتف آخر حصري في اليابان، هو في يدعى Aquos R6 معاد تسميته، ولكن مع بعض الاختلافات من حيث التصميم.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف لايكا Leitz Phone 1، بشاشة من نوع IGZO OLED، وبقياس 6.6 بوصة، وبدقة علرض تبلغ 2730×1260 بكسل، تدعم معدل تحديث متغير بتردد 240 هرتزا في الثانية.

ويمتاز الجزء الخلفي من هاتف لايكا Leitz Phone 1، بغطاء زجاجي أسود غير لامع، مميز بنقطة حمراء يحمل اسم العلامة التجارية الأصلية لشركة لايكا، غطاء عدسة دائري مغناطيسي يضم إعدادات الكاميرا الخلفية ، والتي تأتي بكاميرا رئيسية مزودة بمستشعر 1 إنش بدقة 20 ميجابكسل، جنبًا إلى جنب مع كاميرا أمامية بدقة 12.6 ميجابكسل.

ويعمل هاتف لايكا Leitz Phone 1، بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي 1 تيرابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

 

Leitz Phone 1 is a Leica-branded phone exclusive to Japan
هاتف Leitz Phone 1


ويحزم هاتف Leitz Phone 1، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويمتاز بدعما لمقاومة الغبار والماء بمعيار IP68، ويعمل الهاتف بواجهة Leica المخصصة، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

سعر هاتف لايكا Leitz Phone 1

ويتوفر هاتف Leitz Phone 1 ، للبيع حصريا في اليابان اعتبارا من 18 بونبو الجاري عبر شركة سوفت بانك، مقابل سعر حوالى 1700 دولار (أي ما يعادل 26 ألف و600 جنيه مصري).

Leitz Phone 1 is a Leica-branded phone exclusive to Japan
 هاتف Leitz Phone 1
لايكا أول هاتف Leica Leitz Phone 1 سعر هاتف لايكا لايكا Leitz Phone 1

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