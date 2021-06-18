محمد عليوة يوتيوبر قهر الشلل الرباعي بـ لسانه



قال اليوتوبر محمد عليوة، إنه أصيب بشلل رباعي نتيجة إصابته في فقرات الظهر، موضحا أنه بقى في المستشفى 6 أشهر من أجل الوصول إلى حل.



وأوضح "اليوتوبر محمد عليوة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: أنه أجرى حتى الآن 9 عمليات ومازال مستمر، منوها إلى أنه راض بقضاء الله وراضي بما حدث له، متابعا: "كل اللي بيحصل لينا خير".



وكشف عن أنه يستخدم السوشيال ميديا للتحفيز الآخرين وليس للترفيه، مشددا على أن زوجة أخيه كانت السبب في تواجده على السوشيال ميديا.

وأكد على أنه يتواصل مع الجميع ويقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي، مشددا على أنه يستخدم لسانه في الكتابة على الهاتف.



وأشار إلى أنه يستخدم لسانه في الكتابة على الهاتف من أكثر من 6 أعوام، وعرض اليوتيوبر محمد عليوة إجراء تحدي مع رامي رضوان لمعرفة من أسرع في الكتابة على الهاتف.

