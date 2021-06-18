كان لا يستطيع المشي من فروه.. أطباء بيطريون ينهون معاناة كلب/ صور

حقق مقطع فيديو لكلب كان يعاني بسبب فروته أكثر من 30 مليون مشاهدة على تطبيق «تيك توك» في وقت قياسي.

وحسب ما ورد في صحيفة «ميرور» البريطانية أزال أطباء بيطريون بأحد العيادات الشهيرة في بريطانيا 6 أرطال من الفراء الغزير للكلب المعروف باسم «سيمون».

وكان الكلب البالغ من العمر 11 عامًا لا يستطيع المشي إلا بصعوبة بالغة حيث كان الفرو يغطي جميع أجزاء جسده ويخفي وجهه.

وكان وزن سيمون قبل إزالة الفراء من جسده 20 رطلاً، كما كان يتمتع باللون البني الغامق، لكنه الآن أصبح في حال أفضل بكثير.

وفي مقطع فيديو ثانٍ، أوضح أطباء العيادة البيطرية أنه لا يزال الكلب في العيادة، ويتمتع بصحة جيدة نسبيًا على الرغم من الحالة السيئة التي كان يعاني منها من قبل.

وأضافوا: «عاني سيمون من جفاف العين المزمن بسبب الفراء الكثير الذي كان يحمله؛ لذا يحتاج إلى رعاية كبيرة من طبيب أسنان».

وحصد فيديو سيمون من نشره على أكثر من 6.3 مليون إعجاب، و 91000 تعليق من مستخدمي تطبيق «تيك توك» المذهولين من وضعه الجديد.

وعلق أحدهم على الفيديو، قائلًا: «لا أستطيع أن أتخيل الراحة التي شعر بها»، وأضاف آخر: «يا إلهي، هذا يكسر قلبي !!! آه، شكرًا لك على العناية به».