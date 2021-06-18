وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي وقف إطلاق النار بغزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيره الإسرائيلي يائيير لابيد، وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت الخارجية في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "الوزير بلينكن ناقش هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي الحاجة لتحسين العلاقات بين تل أبيب والفلسطينيين بطرق عملية".

وتابعت: " الوزير بلينكن ناقش مع نظيره الإسرائيلي التزام واشنطن بأمن تل أبيب والعلاقات الثنائية والتحديات المقبلة، كما بحثا فرص تعميق جهود السلام وقضايا الأمن الإقليمي بما فيها الملف الإيراني"".