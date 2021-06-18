الداخلية تحبط ٧ محاولات تهريب عبر منافذ الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (7) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – سجائر) و فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط عدد (1) قضية

و فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (29) قضية و فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1155) مخالفة مرورية متنوعة و فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (185) حكم قضائى متنوع و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" عن ضبط (1) قضية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.