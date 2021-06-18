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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ نيولوك جديد لـ نيمار..البرازيل تتقدم بـ هدف نظيف امام بيرو في كوبا أمريكا

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة البرازيل امام نظيره منتخب بيرو ، على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو، ضمن منافسات الجولة الثانية، من المجموعة الثانية، ببطولة كوبا أمريكا 2021 بتقدم البرازيل بـ هدف نظيف

ويسعى منتخب البرازيل بقيادة نجمه نيمار دا سيلفا، لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وتعزيز صدارته لجدول ترتيب المجموعة الثالثة.

وخاض نيمار نجم البرازيل المباراة بـ نيو لوك جديد .

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كان منتخب البرازيل اكتسح منتخب فنزويلا في بثلاثة أهداف دون رد، الأحد الماضي في افتتاح كوبا أمريكا.

على الجانب الآخر يطمح منتخب بيرو في تحقيق نتيجة إيجابية، أمام البرازيل، للحفاظ على كامل حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل.

ولم يخض منتخب بيرو الجولة الأولى، من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا، حيث يتم إراحة منتخب كل جولة، بسبب تواجد 5 منتخبات في المجموعة.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا، والتي تضم كولومبيا والإكوادور وبيرو وفنزويلا.

ويتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن كولومبيا صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد منتخب بيرو  في المركز الثالث بدون رصيد.

وتقام بطولة كوبا أمريكا، ن مجموعتين، تضم كل مجموعة 5 منتخبات، يتأهل 4 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بينما يودع متذيل الترتيب.

وتقام المباريات بداية من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب.

 

يذكر أن منتخب البرازيل، هو حامل النسخة الأخيرة، من بطولة كوبا أمريكا.

 

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