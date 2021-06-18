مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 6 - 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 18- 6- 2021، عدة مباريات، في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها؛ منافسات كأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا ” .

مواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية



السويد X سلوفاكيا - 3:00 عصراً - beIN Sports HD 2 Max

كرواتيا X التشيك - 6:00 مساءً - beIN Sports HD 1 Max

إنجلترا X أسكتلندا - 9:00 مساءً - beIN Sports HD 2 Max

مواعيد مباريات كوبا أمريكا



تشيلي x بوليفيا - 11:00 مساءً - beIN Sports HD 5 Max

الأرجنتين x أوروجواي - 2:00 “ فجرا ” - beIN Sports HD 5 Max

مواعيد مباريات الدوري المصري



وادي دجلة x الجونة - 7:00 مساءً - اون تايم سبورت