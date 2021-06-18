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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سر النجاح في الحياة .. مها أحمد توجه رسالة لـ متابعيها | شاهد

صدى البلد

وجهت الفنانة مها احمد رسالة لـ متابعيها و، ونشرت صورة لها ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

وعلقت مها أحمد قائلة: “ سر النجاح في الحياة أن تواجه مصاعبها بثبات الطير في ثورة العاصفة ”.

 

وعلي الجانب الاخر حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الأيام الماضية، بسبب الفنانة مها أحمد، التي خرجت عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وروت فيها موقف حدث لها مع الفنانين أحمد السقا، وأمير كرارة، وأسدل الستار على الأزمة، بمنشور «للسقا» أبدى فيه تسامحه مع «مها»، وكذلك «كرارة» أيضًا، إلا أن الأزمة تجدّدت بحرب «بلوكات» على السوشيال ميديا بينهم.


و جاءت بداية الأزمة  بمنشور من  الفنانة مها أحمد، عبر موقع التواصل فيس بوك، والتي كتبت فيه: «عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا».

وتابعت: «النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور، ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم إن الكل عارف إني زي أخته (ندل)، أما التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هي الحوجة مرة، رد وقالي الدور بينادي صاحبه، طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسي وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب، وقلت عوضي عليك يارب».

وأضافت: «تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد (على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوي، تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللي بيمثلوه، وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعايه الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتية للأستاذة)، يمهل ولا يهمل ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللي مبتقروش يا كمبارس جنب النجمة، نصيحة بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على أساتذتكوا، (عوضنا على الله).. يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا».

 

مها أحمد اطلالة مها احمد

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