موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة



تتجه أنظار جماهير و عشاق الأهلي مساء السبت لـ تونس لمتابعة مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا



وتقام المباراة في تمام السادسة مساءً، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، وستذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.



وأوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن الفريق سيخوض مرانه الرئيسي يوم الجمعة المقبل على ملعب حمادي العقربي بإستاد رادس لملاقاة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال.



موقف معلول وديانج من مباراة الأهلي والترجي



وانتظم علي معلول، وأليو ديانج، ووالتر بواليا، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر الفريق بتونس.

وانضم ثلاثي الفريق لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تونس، عقب انتهاء ارتباطاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.