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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبرز تطورات الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة

نشرة أخبار العالم.. الجيش الليبي يطلق عملية أمنية واسعة ضد داعش.. وزير الإعلام السعودي يشيد بالبرنامج الإصلاحي في مصر.. وإسرائيل تقصف غزة مجددًا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

رئيس وزراء إسرائيل الجديد يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية

تلقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت الخميس اتصالات هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

يخص الوافدين.. قرار عاجل بشأن القادمين إلى الكويت

أصدر ‏الطيران المدني الكويتي قرارا عاجلا يقضي بالسماح لغير الكويتيين بالدخول الى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت ( فايزر - اكسفورد استرازينكا - موديرنا ) أو جرعة واحدة من لقاح ( جونسون اند جونسون ) وذلك اعتبارا من 2021/8/1 .

المحكمة العليا الأمريكية ترفض الطعن الدستوري لـ "أوباما كير"

رفضت المحكمة العليا الأمريكية محاولة جمهوريين تدعمها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبطال قانون الرعاية الصحية لـ أوباما كير، قائلة إن المنافسين ليس لديهم وضع قانوني لرفع الدعوى، وأن هذه هي المرة الثالثة التي تحتفظ فيها المحكمة بأوباما كير منذ إصدارها عام 2010.

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي وقف إطلاق النار بغزة

لافروف يطلع بلدان رابطة الدول المستقلة على نتائج قمة بوتين بايدن

مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن تحدى بوتين وأثبت أنه زعيم العالم الحر

الجيش الإسرائيلي: إطلاق نيران رشاشة من قطاع غزة صوب إسرائيل

إيران: مفاوضات فيينا حققت نتائج ممتازة

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا، حققت نتائج ممتازة وملموسة في مختلف القضايا.

النواب الأمريكي يسحب تصريح إعلان الحرب من البيت الأبيض

أعلن مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، إلغاء التصريح باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002، والذي سمح بشن الغزو على العراق.

بعد قمة جنيف.. بوتين: صورة بايدن في وسائل الإعلام لا علاقة لها بالواقع

عقب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قمته مع نظيره الامريكي جو بايدن، بأن صورة الرئيس الامريكي التي رسمتها وسائل الإعلام لا تتوافق مع الواقع.

البيت الابيض: بايدن تحدى بوتين بشأن مجموعة من القضايا في قمة جنيف

أعلن البيت الأبيض عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن “تحدى نظيره الروسي فلاديمير بوتين” علانية" بشأن مجموعة من القضايا في قمة جنيف التي عقدت بينهما.

المدعي العام الفرنسي يطالب بحبس ساركوزي

طالب المدعي العام الفرنسي، الخميس، بحبس الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بالسجن ستة أشهر، بالإضافة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن تحدى بوتين وأثبت أنه زعيم العالم الحر

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الرئيس جو بايدن “تحدى علنًا” نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن عدد من القضايا في قمتهما في جنيف.

إيران: مفاوضات فيينا حققت نتائج ممتازة

قضية حياة أو موت.. تعليق قوي من الرئيس السيسي عن سد النهضة

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

قرار عاجل من الكويت بعدم سفر مواطنيها خارج البلاد.. وشروط لدخول الوافدين|تفاصيل

الصحة العالمية تحذر من سلالة متحورة جديدة لـ كورونا تهدد أمريكا اللاتينية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك "نوعًا جديدًا" لـ  كوفيد 19 يطلق عليه اسم “لامبدا”، مثير للقلق، نتج عن تحور الفيروس، موضحة أنه مثل باقي الكائنات الحية، تتطور الفيروسات للبقاء على قيد الحياة، ما يجعل القضاء عليها أكثر صعوبة.

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيرته الليبية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، عن اتصال هاتفي جمعه بنظيرته الليبية نجلاء محمد المنقوش.

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني قرارا عاجلا لجميع شركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين ومرافقيهم قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة، وذلك من خلال الرابط 2u.pw/C9Ab2، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل مدة انتظارهم في منافذ الدخول.

وزير الدفاع الأمريكي: القاعدة يحتاج عامين للظهور في أفغانستان وتهديدنا

قال كبار قادة وزارة الدفاع الامركية البنتاجون، الخميس، إن الجماعات الإرهابية مثل القاعدة قد تكون قادرة على الظهور من جديد في أفغانستان، كي تشكل تهديدًا للوطن الأمريكي بعد انسحاب الجيش.

الجيش الليبي يعلن عن عملية عسكرية موسعة

أعلن الجيش الليبي، الخميس، إطلاق عملية عسكرية موسعة لمطاردة تنظيم داعش الإرهابي في جنوب غرب ليبيا.

بعد الاستفزازات الأمريكية .. زعيم كوريا الشمالية يعلن الاستعداد لمواجهة الولايات المتحدة

بعد الاستفزازات الأمريكية .. زعيم كوريا الشمالية يعلن الاستعداد لمواجهة الولايات المتحدة

بشرى سارة من بايدن بشأن البطالة في الولايات المتحدة

المحكمة العليا الأمريكية ترفض الطعن الدستوري لـ "أوباما كير"

مجلس التعاون الخليجي يؤكد على دعم مصر والسودان في قضية سد النهضة

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة للحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة.

إسقاط طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي غرب غزة

شنت مقاتلات إسرائيلية مساء الخميس، سلسلة غارات على موقعين لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

في ختام زيارته.. وزير الإعلام السعودي: تربطنا مع مصر علاقات تاريخية.. ومستوى الإصلاحات الاقتصادية غير مسبوق

قال وزير الإعلام السعودي المكلف، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، إن هناك روابط دم وتاريخ وجيرة تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية.

الجيش الإسرائيلي: إطلاق نيران رشاشة من قطاع غزة صوب إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن صافرات الإنذار دوت في بلدات غلاف غزة جراء إطلاق نيران رشاشة من قطاع غزة صوب إسرائيل.

 

 

 

 

إسرائيل عزة كورونا الجيش الليبي داعش وزير الإعلام السعودي مصر بايدن بوتين

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