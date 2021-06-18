البرازيل يسحق بيرو بـ رباعية نظيفة في كوبا أمريكا ونيمار يقترب من لقب تاريخي

حقق منتخب البرازيل فوز ساحق أمام بيرو برباعية نظيفة على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو، ضمن منافسات الجولة الثانية، من المجموعة الثانية، ببطولة كوبا أمريكا 2021.

وسجل هدف البرازيل الأول نجم يوفنتوس الإيطالي أليكس ساندرو في الدقيقة 12 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بينما احرز نيمار جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وفي الدقائق الثلاث الأخيرة ضاف البرازيل الهدفين الثالث والرابع عن طريق إيفرتون ريبيرو وريتشارلسون في الدقيقتين 89 و92.

واقترب نيمار نجم باريس سان جيرمان عقب المباراة من الوصول لـ عدد أهداف بيليه كأفضل هداف في تاريخ البرازيل حيث لم يتبق له سوى 9 أهداف فقط .

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا، والتي تضم كولومبيا والإكوادور وبيرو وفنزويلا.

ويتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويحتل كولومبيا المركز الثاني، بينما يتواجد منتخب بيرو في المركز الثالث بدون رصيد.

وتقام بطولة كوبا أمريكا، من مجموعتين، تضم كل مجموعة 5 منتخبات، يتأهل 4 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بينما يودع متذيل الترتيب.

وتقام المباريات بداية من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب.

يذكر أن منتخب البرازيل، هو حامل النسخة الأخيرة، من بطولة كوبا أمريكا.