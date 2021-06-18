طارق يحيى يتغزل في أداء الزمالك ويكشف سر تألق عواد وجنش

أشاد طارق يحيى نجم ومدرب الزمالك السابق بـ أداء الفريق أمس أمام أسوان في الدوري المصري مشددا أن الزمالك لأول مرة يقدم الأداء والنتيجة في مباراة واحدة.

وأضاف يحي في تصريحات لـ قناة “ أون تايم سبورت ” أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق منذ فترة ولايته الثانية لن تظهر بصمته على الفريق سوى في مباراة أسوان مشددا أن كالاتيرون كان بحاجة للوقت من أجل إعداد الفريق وتجهيزه بشكل جيد

وتابع أن كارتيرون مدرب رائع منذ توليه القيادة الفنية للزمالك في الولاية الأولى ولكنه كان بحاجة للوقت من أجل إعداد الفريق جيدا .

وعن الأفضل لحراسة مرمى الزمالك فأكد أن محمد عواد وجنش يقدم اداء رائع مع الفريق ويمتلكان الثقة لخوض المباريات مشددا أن كلاهما تمسك بالفرصة التي حصلا عليها.

وأضاف أن مباراة الزمالك المقبلة هو في كأس مصر لذلك فمن الأفضل مشاركة جنش مشددا أن السر وراء تألقه هو مدرب حراس المرمى الذي يعمل دائما خلال المران على سرعة رد الفعل .