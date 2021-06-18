أحمد عيد عبدالملك يحتفل بـ ذكرى اعتزاله كرة القدم

حرص أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق على إحياء ذكرى اعتزاله كرة القدم منذ عامين في مثل هذا اليوم.

ونشر عبدالملك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” عدد من الصور له أثناء مباراة اعتزاله

وعلق: “ مر سنتان على اعتزالي الكرة”.

وكان أحمد عيد عبدالملك علق على قرار النادي بفتح حساب بنكي للسماح لجماهير النادي بالتبرع في ظل الضائقة المالية التي يمر بها النادي.

وكتب أحمد عيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"موضوع دعم النادي بعد فتح الحساب سهل جداً بعض الناس بتقول هو أنا ممكن أحط من فلوسي ورزق عيالي للنادي علشان اللاعيبة تركب عربيات و تسكن في فلل وتترفه، سهلة لو مقتدر وعندك إمكانية ساهم لو مش قادر وشايف إن ده مش من مقدرتك خلاص محدش بيجبرك ،،



وأضاف :"بس اسكت وسيب اللي يتبرع أو يساعد النادي يساعد في العموم الفكرة مش وحشة بس عاوزة دراسة ومخاطبة لفئة معينة من الجماهير اللي هما مقتدرين أكتر وبيطلعو يتكلمو عن النادي و بيتباهو إنهم زمالكاوية بالاسم بس ،، اللي بيحبو النادي كتير وجماهير الزمالك غير أي حد وأنا متأكد من ده ،،



وتابع :"بس بردو النادي ممكن يدخله فلوس كتير وسهل بس عاوزة نظام أنت لو وفرت ٥٠ أو ٦٠ مليون أو اقترضتهم وعملت أساس وبنيت سور النادي في أكتوبر بس هتجيب مليار علي الأقل دخل من العضويات الجديدة بس نشغل دماغنا !! عندك محلات في أهم شارع تجاري في مصر مش عارف تستفاد بيها ولا بتسويقها !!وأكيد اللي جاي لازم يشتغل مش هنلم تبرعات بس !!

وقبل ما تقولي أنت بتشحت أنت كنت بتفكر تفتح حساب علشان ترجع اللي عليك وكنت مؤيد للفكرة".