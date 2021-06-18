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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عناكب نهاية العالم.. حقيقة ظاهرة ترعب سكان منطقة أسترالية.. صورة

عناكب نهاية العالم..
عناكب نهاية العالم.. حقيقة ظاهرة ترعب سكان منطقة أسترالية

أثارت ظاهرة أسماها الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بـ «عناكب نهاية العالم» الفزع في نفوس ملايين بعدما انتشرت صورة لمجموعة من العناكب التي تغطي مساحات واسعة في منطقة أسترالية.

وحسبما ذكرته «سكاي نيوز» ظهرت هذه العناكب المنتشرة في منطقة جيبسلاند في ولاية فكتوريا الأسترالية في شكل لون أبيض بعدما تعرضت المنطقة لأمطار غزيرة وفيضانات. 


وعلى الرغم من أن «عناكب نهاية العالم» أخافت كثريين إلا أنها  ليست المرة الأولى التي تحدث فيها هذه الظاهرة، حيث تكررت من قبل وتعرف باسم «الانتفاخ» أو «الطيران بالخيوط».

ظاهرة الطيران بالخيوط

وفي هذه الظاهرة تطلق العناكب خيوطا حريرية تتعلق بها في الرياح أو الأماكن المرتفعة، لتسمح لها بالانتقال بعيدًا، خاصة عن المواقع المنخفضة، حال تعرضها للأمطار أو الفيضانات.

وكانت ولاية فيكتوريا الأسترالية قد تعرضت لأمطار غزيرة ورياح عاتية الأسبوع الماضي، مما أجبر آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم.

وتعتبر جيبسلاند من المناطق التي تضررت بشدة خلال الفيضانات، ولا يزال من المحتمل أن تشهد المنطقة هطول أمطار غزيرة أخرى هذا الأسبوع.

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