قائمة المنتخب الأوليمبي لمواجهة الأرجنتين بـ أولمبياد طوكيو.. تفاصيل
أعلن فرناندو باتيستا، المدير الفنى لمنتخب الأرجنتين الأولمبي، عن القائمة الأولية للمنتخب استعدادا لـ أولمبياد طوكيو والتي ستقام في نهاية يوليو المقبل وضمت 26 لاعبا.
وجاءت قائمة المنتخب الأوليمبي كالتالي :
حراسة المرمى: خيرمياس ليدسيما (قادش الإسباني) – لاوتارو موراليس (لانوس الأرجنتيني) – خواكين بلازكيز (أتليتكو تاييريس الأرجنتيني).
الدفاع: هيرنان ديلا فونتي (فيليز سارسفيلد الأرجنتيني) – مارسيلو هيريرا (سان لورينزو الأرجنتيني) – نيهان بيريز (غرناطة الإسباني) – ليونيل موسيفيتش (فيزيلا البرتغالي) – فاكوندو ميدانا (لانس الفرنسي)- نازارينو كولومبو (إستوديانتيس الأرجنتيني)– فرانشيسكو أورتيجا (فيليز الأرجنتيني)- كلاوديو برافو (بورتلاند تمبرز الأمريكي).
الوسط: نيكولاس كابالدو (بوكا جونيورز الأرجنتيني)- فاوستو فيرا (أرجنتينوس جونيورز)- سانتياجو كولومباتو (كلوب ليون المكسيكي) – توماس بالمونتي (لانوس الأرجنتيني)- مارتن بايرو (بانفيلد الأرجنتيني)- لوكاس روبرتوني (ألميريا الإسباني)- بيدرو ديلا فيجا (لانوس) – فيرناندو فيلنزويلا (فامليساو البرتغالي)- أليكسيس ماكاليستر (برايتون الإنجليزي) – تياجو ألمادا (فيليز الأرجنتيني).
الهجوم: أجوستين أرزي (بانفيلد) – إيزيكيل باركو (أتلانتا يونايتد الأمريكي) – أدولفو جايتش (بينفينتو الإيطالي) – إيزيكيل بونسي (سبارتاك موسكو الروسي)- لوكاس ألاريو (باير ليفركوزن الألماني).
ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة التى تضم منتخب مصر .