عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة..البرازيل يسحق بيرو برباعية نظيفة في كوبا أمريكا ..نقاش ساخن بين سيف زاهر وطارق يحيي بسبب ساسي

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.

البرازيل يسحق بيرو بـ رباعية نظيفة في كوبا أمريكا ونيمار يقترب من لقب تاريخي
 

حقق منتخب البرازيل فوز ساحق أمام بيرو برباعية نظيفة على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو، ضمن منافسات الجولة الثانية، من المجموعة الثانية، ببطولة كوبا أمريكا 2021.

 

نقاش ساخن بين طارق يحيى وسيف زاهر بشأن فرجاني ساسي


دار حوار ساخن بين طارق يحيى نجم ومدرب الزمالك السابق والإعلامي سيف زاهر بشان فرجاني ساسي نجم الفريق والذي أعلن عن رحيله عقب انتهاء عقده مع الفريق

 

حسين لبيب يكشف تفاصيل آخر اتصال بينه وبين فرجاني ساسي
 

أكد الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن آخر اتصال بينه وبين فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كان قبل صدور البيان الأخير له وحتى الآن لم يصل النادي أي ردود رسمية من اللاعب أو وكيله.

 

خالد الغندور : قريبا مفاجأة مدوية  سعيدة لكل الزملكاوي
 

كشف الفنان خالد الغندور عن مفاجأة قريبة لعشاق نادي الزمالك في رسالة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
 

كارتيرون عن رحيل فرجاني ساسي: اللاعبون يأتون ويرحلون وتبقي الأندية حاضرة
 

عبر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عن سعادته بالأداء الذي ظهر به الفريق الأبيض أمام أسوان، مشيرا إلى أن إمام عاشور ليس بديلا للتونسي فرجاني ساسي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم.

الزمالك البرازيل نادي الزمالك حسين لبيب فرجاني ساسي خالد الغندور

موضوعات متعلقة

أسعار اللحوم البلدي اليوم الجمعة 18 يونيو 2021

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا..ميزة جديدة من جوجل لهواتف أندرويد.. وكيفية إجراء المكالمات الجماعية على هواتف آيفون؟

وزير التعليم: إلزام مراقبي الثانوية العامة بالتطعيم بلقاح كورونا واستبعاد الممتنعين

ماهى قيمة الرسوم والضرائب لصالح صندوق تكريم الشهداء.. القانون يجيب

نطق الشهادة ومات غدرا فى الشارع.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بـ بنها .. فيديو وصور

أخبار الرياضة..البرازيل يسحق بيرو برباعية نظيفة في كوبا أمريكا ..نقاش ساخن بين سيف زاهر وطارق يحيي بسبب ساسي

نشرة أخبار العالم.. الجيش الليبي يطلق عملية أمنية واسعة ضد داعش.. وزير الإعلام السعودي يشيد بالبرنامج الإصلاحي في مصر.. وإسرائيل تقصف غزة مجددًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نطق الشهادة ومات غدرا فى الشارع.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بـ بنها .. فيديو وصور

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

قضية حياة أو موت.. تعليق قوي من الرئيس السيسي عن سد النهضة

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

مفاجأة.. ريهام حجاج تعلن حملها.. ورد مفاجئ من بوسي شلبي؟.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

المزيد

ساحة رأي

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا» تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ