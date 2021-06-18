أخبار الرياضة..البرازيل يسحق بيرو برباعية نظيفة في كوبا أمريكا ..نقاش ساخن بين سيف زاهر وطارق يحيي بسبب ساسي

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البرازيل يسحق بيرو بـ رباعية نظيفة في كوبا أمريكا ونيمار يقترب من لقب تاريخي



حقق منتخب البرازيل فوز ساحق أمام بيرو برباعية نظيفة على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو، ضمن منافسات الجولة الثانية، من المجموعة الثانية، ببطولة كوبا أمريكا 2021.

نقاش ساخن بين طارق يحيى وسيف زاهر بشأن فرجاني ساسي



دار حوار ساخن بين طارق يحيى نجم ومدرب الزمالك السابق والإعلامي سيف زاهر بشان فرجاني ساسي نجم الفريق والذي أعلن عن رحيله عقب انتهاء عقده مع الفريق

حسين لبيب يكشف تفاصيل آخر اتصال بينه وبين فرجاني ساسي



أكد الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن آخر اتصال بينه وبين فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كان قبل صدور البيان الأخير له وحتى الآن لم يصل النادي أي ردود رسمية من اللاعب أو وكيله.

خالد الغندور : قريبا مفاجأة مدوية سعيدة لكل الزملكاوي



كشف الفنان خالد الغندور عن مفاجأة قريبة لعشاق نادي الزمالك في رسالة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .



كارتيرون عن رحيل فرجاني ساسي: اللاعبون يأتون ويرحلون وتبقي الأندية حاضرة



عبر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عن سعادته بالأداء الذي ظهر به الفريق الأبيض أمام أسوان، مشيرا إلى أن إمام عاشور ليس بديلا للتونسي فرجاني ساسي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم.