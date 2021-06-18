انتخابات إيران.. المرشد الأعلى يدلي بصوته.. شاهد

انتخابات إيران.. المرشد الأعلى يدلى بصوته.. شاهد

أدلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، بصوته في الانتخابات الرئاسية بإيران، وذلك عقب فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين الإيرانيين لاختيار رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس الحالي حسن روحاني، الذي دعا الناخبين إلى تنحية الخلافات والتصويت بكثافة.

وبعد انسحاب 3 مرشحين يتنافس في الانتخابات 4 مرشحين من التيارين المحافظ والمعتدل، هم إبراهيم رئيسي، وعبد الناصر همتي، ومحسن رضائي، وقاضي زاده هاشمي.

والخميس، دخلت إيران الصمت الانتخابي بعد انتهاء الحملات الدعائية التي امتدت 3 أسابيع، وتأتي هذه الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية سببها الأساسي العقوبات الأميركية، وزادتها حدة جائحة كورونا.

ويحق لنحو 59 مليون ناخب المشاركة، لكن استطلاعات رأي معدودة أجريت في إيران ووسائل إعلام محلية توقعت أن تكون نسبة المشاركة بحدود 40%.