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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على ربيع لـ جمهوره : "لما بغيب ما بغبش كدة أونطة أنا بغيب عشان أفنن"

صدى البلد

نشر الفنان على ربيع صورة جديدة له عبر حسابة الشخصى بـ موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

 

وقام على ربيع بوضع مقطع صوتى للفنان الراحل وحيد سيف " قائلا : لما بغيب مابغبش كدة أونطة.. أنا بغيب عشان أفنن.. عشان أرسم.. عشان أخطط.. أنا شغلنى شغلة مزاج يا أستاذ مش لعب عيال".

 

يذكر أن آخر أعمال على ربيع مسلسل "أحسن أب" من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، بطولة هشام إسماعيل، هالة فاخر، سامي مغاوري، عماد رشاد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، هاجر احمد ، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين.

 

وتدور أحداث المسلسل حول محتار "على ربيع" وهو لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في أحد الفنادق تحت عنوان “أحسن أب”، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.

مسلسل أحسن علي ربيع

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