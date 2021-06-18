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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملكة اليوجا.. تحتفل اليوم الفنانة ليلى شعير بـ عيد ميلادها الـ ٨١

صدى البلد

تحتفل الفنانة ليلى شعير اليوم بعيد ميلادها الـ ٨١ واستطاعت الفنانة أن تقدم عددا من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى. 

ما لا يعرفه الكثير إن ليلى بدأت مشوارها الفني كعارضة أزياء وتميزت في هذا المجال وترددت أخبار كثيرة أنها حاصلة على لقب ملكة جمال مصر إلا أنها نفت ذلك الأمر منذ سنوات وأكدت أنها لم تتقدم لم تتقدم للمسابقة من الأساس. 

كان والد ليلى شعير رافضًا لدخولها مجال الفن ولكنها نجحت في اقناعه ويعد فيلم ما تيجي نرقص هو آخر عمل شاركت ليلى شعير في بطولته. 

ومن أشهر الأفلام التي شاركت ليلى شعير في بطولتها فيلم عائلة زيزي حيث قدمت دور الفتاة التي تمارس رياضة اليوجا

 

وابتعدت ليلى شعير عن الوسط الفني سنوات عدة، وتحديداً بعد زواجها من الفنان عمرو الترجمان الذي اشتهر بوسامته، حيث أنهما سافرا بعد زواجهما إلى باريس وعملا هناك.

تزوجت ليلى شعير للمرة الثانية من رؤوف أبو إصبع، وقالت عنه خلال لقاء تليفزيونى " كان كل حاجة بالنسبالي، عمره ما كان بيقولي على حاجة ما تعمليهاش وراح مني كل حاجة لما اتوفى". 

الوسط الفنى ملكة جمال عارضة أزياء ليلى شعير

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