أخبار الفن : يا شحاتة .. سميرة عبد العزيز تكشف عن إهانة محمد رمضان لها ..و فى عيد ميلادها الـ ٦٧ .. أبرز المحطات في حياة نورا

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة نورا بعيد ميلادها الـ٦٧ والتي قدمت عديد من الأعمال الفنية التي تظل محفورة في وجدان المشاهد العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات في حياة الفنانة نورا ..

-ولدت الفنانة نورا في الثامن عشر من يونيو عام 1954، بمحافظة القاهرة في مصر، درست وتخرجت من كلية التجارة، وتبلغ حالياً من العمر حوالي 63 عام، واسمها الحقيقي علوية مصطفي محمد قدري.

-بدأت حياتها الفنية في سن صغير، في ستينات القرن الماضي، وقدمت بعض الأدوار الصغيرة كالكثير من الفنانات، إلا أن بدأت تنهال عليها الأدوار فيما بعد، وشاركت كبار النجوم والنجمات البطولة المطلقة.

شارك الفنان احمد مكى متابعيه بصورة جديدة برفقة الفنان احمد حلمى عبر خاصية ستورى بحسابه بموقع “انستجرام” .

ومن ناحية أخرى شارك الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة مازحاً الفنان أحمد مكي.

وكتب: "طب هات باقي العشرين جنيه اللي عليك" بصورة معدلة من أحد أفلام أحمد حلمي «ذكي شان».

صرحت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ عن تلقيها إهانة لفظية من الفنان، محمد رمضان وذلك عبر رسالة بتطبيق "واتساب".

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز :"وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه "

وتابعت :" وذلك بسبب رفضى المشاركة في إحدى اعماله التليفزيونية"

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز سميرة عبد العزيز أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، مشيرة إلى أن "رفضها عرضا فنيا أمر عادي، ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه".

يُشارك الفنان هشام ماجد في مسلسل "عودة الأب الضال"، ويُجسد خلال الأحداث دور مدير أعمال بيومي فؤاد، وتتوالى الأحداث بينهما في إطار كوميدي.



مسلسل "عودة الأب الضال" من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، وهو بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري، ومجموعة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين، محمد عبد الرحمن.

