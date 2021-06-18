عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن : يا شحاتة .. سميرة عبد العزيز تكشف عن إهانة محمد رمضان لها ..و فى عيد ميلادها الـ ٦٧ .. أبرز المحطات في حياة نورا

صدى البلد

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية : 

 

فى عيد ميلادها الـ ٦٧ .. أبرز المحطات فى حياة نورا

تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة نورا بعيد ميلادها الـ٦٧ والتي قدمت عديد من الأعمال الفنية التي تظل محفورة في وجدان المشاهد العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة. 

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات في حياة الفنانة نورا ..

-ولدت الفنانة نورا في الثامن عشر من يونيو عام 1954، بمحافظة القاهرة في مصر، درست وتخرجت من كلية التجارة، وتبلغ حالياً من العمر حوالي 63 عام، واسمها الحقيقي علوية مصطفي محمد قدري.

-بدأت حياتها الفنية في سن صغير، في ستينات القرن الماضي، وقدمت بعض الأدوار الصغيرة كالكثير من الفنانات، إلا أن بدأت تنهال عليها الأدوار فيما بعد، وشاركت كبار النجوم والنجمات البطولة المطلقة.

 

أحمد مكى ينشر صورة جديدة برفقة أحمد حلمي عبر إنستجرام

 

شارك الفنان احمد مكى متابعيه بصورة جديدة برفقة الفنان احمد حلمى عبر خاصية ستورى بحسابه بموقع “انستجرام” .

ومن ناحية أخرى شارك الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة مازحاً الفنان أحمد مكي.

وكتب: "طب هات باقي العشرين جنيه اللي عليك" بصورة معدلة من أحد أفلام أحمد حلمي «ذكي شان».

 

يا شحاتة .. سميرة عبد العزيز تكشف عن إهانة محمد رمضان لها

 

صرحت الفنانة القديرة  سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ عن تلقيها إهانة لفظية من الفنان، محمد رمضان وذلك عبر رسالة  بتطبيق "واتساب".

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز :"وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه "

وتابعت :" وذلك بسبب رفضى المشاركة في إحدى اعماله التليفزيونية"

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز  سميرة عبد العزيز أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، مشيرة إلى أن "رفضها عرضا فنيا أمر عادي،  ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه". 

 

هكذا يظهر هشام ماجد ضمن أحداث مسلسل عودة الأب الضال

 

يُشارك الفنان هشام ماجد في مسلسل "عودة الأب الضال"، ويُجسد خلال الأحداث دور مدير أعمال بيومي فؤاد، وتتوالى الأحداث بينهما في إطار كوميدي. 

مسلسل "عودة الأب الضال" من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، وهو بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري، ومجموعة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين، محمد عبد الرحمن.
 

محمد رمضان الفنان أحمد حلمى الفنان هشام ماجد الفنان أحمد مكي سميرة عبد العزيز الفنانة نور

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا..ميزة جديدة من جوجل لهواتف أندرويد.. وكيفية إجراء المكالمات الجماعية على هواتف آيفون؟

وزير التعليم: إلزام مراقبي الثانوية العامة بالتطعيم بلقاح كورونا واستبعاد الممتنعين

ماهى قيمة الرسوم والضرائب لصالح صندوق تكريم الشهداء.. القانون يجيب

نطق الشهادة ومات غدرا فى الشارع.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بـ بنها .. فيديو وصور

أخبار الرياضة..البرازيل يسحق بيرو برباعية نظيفة في كوبا أمريكا ..نقاش ساخن بين سيف زاهر وطارق يحيي بسبب ساسي

نشرة أخبار العالم.. الجيش الليبي يطلق عملية أمنية واسعة ضد داعش.. وزير الإعلام السعودي يشيد بالبرنامج الإصلاحي في مصر.. وإسرائيل تقصف غزة مجددًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نطق الشهادة ومات غدرا فى الشارع.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بـ بنها .. فيديو وصور

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

قضية حياة أو موت.. تعليق قوي من الرئيس السيسي عن سد النهضة

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

مفاجأة.. ريهام حجاج تعلن حملها.. ورد مفاجئ من بوسي شلبي؟.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

المزيد

ساحة رأي

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا» تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ