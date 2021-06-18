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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال يوجه نصيحة لـ موسيماني قبل مواجهة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

 أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية  السابق أن غياب محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق عن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي  سيؤثر بشكل كبير على أداء الأهلي في المباراة ، نظراً لعدم توافر بديل بنفس الكفاءة ،  لذلك أنصح بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بتغيير خطة اللعب إلى 4-4-2 والإعتماد على الثنائي محمد شريف و صلاح محسن في مركز رأس الحربة الصريح .

 

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : أكرم توفيق هو الأفضل لتعويض غياب محمد هاني في الجهة اليمنى ، كما أتمنى مشاركة محمود عبد المنعم كهربا من بداية المباراة بدلاً من حسين الشحات نظراً لتراجع مستواه في الآونة الأخيرة ومعاناته من فقدان الثقة .

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وستتجه أنظار جماهير وعشاق الأهلي مساء السبت لـ تونس لمتابعة مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا،  في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 
 

وتقام المباراة في  تمام السادسة مساءً، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، وستذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

الأهلى الزمالك بيتسو موسيماني اكرم توفيق حسين لبيب ابطال افريقيا

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