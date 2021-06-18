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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حادث مأساوي.. جاموسة تقتل رجلا وابنه وتصيب ابنته في نفس التوقيت

جاموسة تقتل رجلًا
جاموسة تقتل رجلًا وابنه وتصيب ابنته في نفس التوقيت

بينما تحضر الأم الغذاء في المطبخ لزوجها ولأبنائها الثلاثة سمعت صراخ أكبرهم الذي كان مع أبيه يضعان الطعام لجموسة ماء يمتلكانها، وهو يردد: «يولو تدفع أبي في الحقل». 

وذكرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية تفاصيل الحادث المأساوي نقلًا عن الزوجة، قائلةً: «قتلت جاموسة ماء هائجة زوجي وابني عندما حاول إنقاذ والده في ذات الوقت». 

وأوضحت جوزفين جامب أنها عثرت على  زوجها رالف ، 57 عامًا ميتًا بعدما دحرجته الجاموسة التي تزن ما يقرب من طن في  مزرعتهم في جويلوج، بأوسك، جنوب ويلز.

وأضافت «جامب» أن ابنها بيتر، البالغ من العمر 19 عامًا، حاول إيقاف الجاموسة ذات الـ 4 سنوات والتي تعرف باسم «يولو» بقضيب من حديد لكنها هاجمه خاصة أنه علق في وحل أرضية الحقل. 

ومات زوجها والذي يعمل رجل الأعمال على الفور حيث أصابته الجاموسة بجروح متعددة، بينما نقل اببنه بيتر إلى المستشفي على الفور لكنه توفى بعد ساعات نتيجة سكتة قلبية. 

وأصيبت بعدها  ابنة جامب، إيزابيل، البالغة من العمر 23 عامًا، بجروح بالغة، أثناء طلبها المساعدة لإنقاذ والدها وأخيها، حيث انتبهت إليها الجاموسة الهائجة.

وتزن هذه الجاموسة ما بين 78-95 حجرًا (500-600 كجم) و يصل وزن بعضًا منه إلى 125 حجرًا (800 كجم).

واستأجرت الأسرة  المزرعة التي تبلغ مساحتها تسعة أفدنة ليصنعوا الصابون و منتجات التجميل الفاخرة من حليب الجاموس.

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وربت الأسرة الجاموسة المعروفة باسم «يولو» منذ صغرها، وكشفت التحقيقات أن الجاموسة كانت تكره بيتر حيث أنه كان يعمل بدوام كامل في المزرعة.

واتصلت إحدى الفتيات بالعائلة بالطوارئ على الفور واستعدوا طبيب بيطري حيث تمكن من السيطرة على الجاموسة الهائجة. 

واستخدمت طائرة هليكوبتر لقتل الجاموسة في وقت لاحق برصاص محدد. 

وقال الرقيب جوني من مركز الشرطة: «كانت حادثة فريدة من نوعها، فقد واجهنا حوادث سابقة في التعامل مع الماشية، لكن لم يسبق لنا التعامل مع جاموس ماء بهذا الحجم». 

وتشتهر سلالة جاموس الماء حول العالم بمنتجات الألبان مثل الموزاريلا والجيلاتو والآيس كريم، وذلك بسبب حليبها المميز والذي يجعلها مثالية لصنع صابون كريمي وفاخر ولطيف يترك البشرة ناعمة ومرطبة.

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