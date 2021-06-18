ميدو: لازم الزمالك يفعل بند شراء سيف الدين الجزيري من المقاولون

نشر أحمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك سابقا، تغريدة من خلال حسابه الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتب ميدو: “سيف الدين الجزيري مهاجم كبير مهاجم دولي لازم الزمالك يفعل بند شرائه من المقاولون”.



و فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه أسوان بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك الى النقطة 58 نقطة ويحافظ على الصدارة بجدارة، بينما يتجمد رصيد أسوان عند النقطة 24 في المركز الـ ١٥.