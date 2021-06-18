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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تريند × خير .. جماهير النادي الأهلي تشعل تويتر لـ دعم الفريق قبل مباراة الترجي .. وأول تعليق لـ مصطفى قمر بعد حفل زفاف ابنه

صدى البلد

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية الهامة التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين .

 

بن شرقى يتصدر ترند تويتر بعد فوز الزمالك على أسوان.. شاهد
 

تصدر المغربى أشرف بن شرقى لاعب  نادى الزمالك ، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”بعد فوز الزمالك على  أسوان بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز.

 

على ربيع لـ جمهوره : "لما بغيب ما بغبش كدة أونطة أنا بغيب عشان أفنن"

 

نشر الفنان على ربيع صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وقام على ربيع بوضع مقطع صوتى للفنان الراحل وحيد سيف " قائلا : لما بغيب مابغبش كدة أونطة.. أنا بغيب عشان أفنن.. عشان أرسم.. عشان أخطط.. أنا شغلنى شغلة مزاج يا أستاذ مش لعب عيال".

 

جماهير النادي الأهلي تشعل تويتر لـ دعم الفريق قبل مباراة الترجي .. شاهد

 

دشن عدد كبير من جماهير النادي الأهلي هاشتاج “ #هنعدي الترجي بروح الأبطال ” لدعم الفريق قبل مباراة ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ، امام نادى الترجى التونسي ،  التي سـتقام غدا السبت ، فى تمام الساعة الـ 9 على استاد القاهرة .

 

باركولي .. أول تعليق لـ مصطفى قمر بعد حفل زفاف ابنه | شاهد

 

نشر الفنان مصطفى قمر فيديو له من حفل زفاف ابنه ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي  انستجرام .

وعلق مصطفى قمر قائلا “ الحمدلله زفيت ابني علي عروسته وبحضور أجدع الصحاب والحبايب صلوا علي سيدنا النبي وباركولي  ”.

واحتفل  مصطفى قمر، أمس بزفاف نجله إياد وسط عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء المقربين.

وغنى محمد حماقي في حفل زفاف إياد مصطفى قمر إلى جانب نجوم التسعينيات، أبرزهم إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري.

الزمالك علي ربيع دوري ابطال افريقيا مصطفى قمر محمد حماقي

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