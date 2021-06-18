تريند × خير .. جماهير النادي الأهلي تشعل تويتر لـ دعم الفريق قبل مباراة الترجي .. وأول تعليق لـ مصطفى قمر بعد حفل زفاف ابنه

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تصدر المغربى أشرف بن شرقى لاعب نادى الزمالك ، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”بعد فوز الزمالك على أسوان بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز.

نشر الفنان على ربيع صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وقام على ربيع بوضع مقطع صوتى للفنان الراحل وحيد سيف " قائلا : لما بغيب مابغبش كدة أونطة.. أنا بغيب عشان أفنن.. عشان أرسم.. عشان أخطط.. أنا شغلنى شغلة مزاج يا أستاذ مش لعب عيال".

دشن عدد كبير من جماهير النادي الأهلي هاشتاج “ #هنعدي الترجي بروح الأبطال ” لدعم الفريق قبل مباراة ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ، امام نادى الترجى التونسي ، التي سـتقام غدا السبت ، فى تمام الساعة الـ 9 على استاد القاهرة .

نشر الفنان مصطفى قمر فيديو له من حفل زفاف ابنه ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلق مصطفى قمر قائلا “ الحمدلله زفيت ابني علي عروسته وبحضور أجدع الصحاب والحبايب صلوا علي سيدنا النبي وباركولي ”.

واحتفل مصطفى قمر، أمس بزفاف نجله إياد وسط عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء المقربين.

وغنى محمد حماقي في حفل زفاف إياد مصطفى قمر إلى جانب نجوم التسعينيات، أبرزهم إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري.