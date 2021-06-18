عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

السيسي يؤكد: طموحات الشعب المصري تتجاوز ما تحقق حتى الآن وانطلاق انتخابات الرئاسة في إيران وخامنئي يدعو لمشاركة واسعة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

مصر: سد النهضة قضية دولة وتحركاتنا لوضع علامة حمراء
الكويت: السماح بعودة الوافدين المطعمين
أمير قطر يصدر أمرًا أميريًا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء
الجيش الوطني الليبي يطلق عملية لمطاردة العصابات الإرهابية جنوب غرب ليبيا
إسرائيل تقصف موقعا لحماس.. وإطلاق نيران رشاشة من غزة


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن مصر لا تزال في بداية مشوارها التنموي، وأن طموحات الشعب المصري تتجاوز ما تحقق حتى الآن، مشيرًا إلى أن اتخذت قرارا استراتيجيا بالمضي قدما في مسارين متوازيين، وهما مسار مكافحة الإرهاب ومسار البناء والتعمير إلى جانب مواجهة مشاكلها بتجرد حقيقي.

وأبرزت صحيفة "الراي" تصريحات  وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي بأن موضوع السد وقضية المياه، قضية الدولة المصرية بكامل أجهزتها، مضيفًا أن إثيوبيا تسببت في مشاكل للسودان العام الماضي، عندما تم الملء الأول لسد النهضة بشكل أحادي، لذلك لا بد أن نتفق على الملء الثاني"، مؤكدًا أن "المفاوضات شبه مجمدة الآن، وهناك جهود وتحركات دبلوماسية، بحيث نضع علامة حمراء، تكون بمثابة إنذار أن هناك أزمة، ومن الممكن أن تتسبب في مشاكل إقليمية نحن في غنى عنها، ولا بد أن نبتعد عنها ونقلل مخاطرها، ولكن الطرف الإثيوبي لا يوجد لديه إرادة سياسية كافية للوصول إلى اتفاق".

الرئيس السيسى يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع ماليزيا.. ونواب: خطوة جيدة للنهوض بالصناعة وتوفير فرص عمل وعملة صعبة

السفير ماجد عبد الفتاح يوضح سيناريوهات تعامل مجلس الأمن مع قضية سد النهضة

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم قال إن مجلس الوزراء اعتمد عددا من القرارات الخاصة بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ودخول غير الكويتيين إلى البلاد وكذلك فيما يتعلق بالسماح للحاصلين على اللقاح بدخول المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي والأندية الصحية والصالونات.

وذكرت "الوطن" أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر الأمر الأميري رقم (2 لسنة 2021) بتعديل تشكيل مجلس الوزراء القطري.

وأفادت "الأنباء" بأن الجيش الوطني الليبي، أعلن عن إطلاق حملة أمنية لمطاردة العصابات التكفيرية في منطقة الجنوب الغربي من ليبيا، مضيفًا: "وجهت القيادة العامة وحدات من كتائب المشاة للمنطقة، لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي وذلك لتعقب المتطرفين، وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتهريب بأنواعه".

انتخابات إيران.. المرشد الأعلى يدلي بصوته.. شاهد

لافروف يطلع بلدان رابطة الدول المستقلة على نتائج قمة بوتين بايدن

ظهور جديد لابنة أخ بن لادن تهنئ ترامب بفوزه بانتخابات أمريكا 2020

وقالت "الراي" إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت، مساء يوم الخميس، موقعا عسكريا تابعا لحركة حماس شمال قطاع غزة؛ ردا على إطلاق بالونات حارقة ومفخخة من القطاع على مناطق في غلاف غزة، فيما دوت صفّارات الإنذار في مستوطنة قريبة إثر إطلاق نار من رشاش ثقيل.

دوليًا، أشارت "الوطن" إلى أن عشرات آلاف مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أقاليم إيران فتحت أبوابها صباح اليوم مع انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة في هذا البلد.

ونقلت "القبس" عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قوله عقب الإدلاء بصوته بعد دقائق من بدء عملية الاقتراع، إن اليوم هو يوم الشعب الإيراني وأن مشاركته في الانتخابات يرسم مستقبل البلاد للسنوات المقبلة، داعيا المواطنين إلى المشاركة في التصويت على أوسع نطاق ممكن.

 

الكويت السيسي الشعب المصري خامنئي سد النهضة إسرائيل غزة

موضوعات متعلقة

حصيلة وفيات كورونا في العالم تتجاوز الـ4 ملايين

البيت الأبيض: بايدن مستعد للقاء الرئيس الصيني

السيسي: مصر تواجه مشاكلها بتجرد حقيقي ومازلنا في بداية مشوارنا التنموي.. والتوافق بشأن إعداد استراتيجية عربية إعلامية موحدة

قرار عاجل من الكويت بعدم سفر مواطنيها خارج البلاد.. وشروط لدخول الوافدين|تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا..ميزة جديدة من جوجل لهواتف أندرويد.. وكيفية إجراء المكالمات الجماعية على هواتف آيفون؟

وزير التعليم: إلزام مراقبي الثانوية العامة بالتطعيم بلقاح كورونا واستبعاد الممتنعين

ماهى قيمة الرسوم والضرائب لصالح صندوق تكريم الشهداء.. القانون يجيب

نطق الشهادة ومات غدرا فى الشارع.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بـ بنها .. فيديو وصور

أخبار الرياضة..البرازيل يسحق بيرو برباعية نظيفة في كوبا أمريكا ..نقاش ساخن بين سيف زاهر وطارق يحيي بسبب ساسي

نشرة أخبار العالم.. الجيش الليبي يطلق عملية أمنية واسعة ضد داعش.. وزير الإعلام السعودي يشيد بالبرنامج الإصلاحي في مصر.. وإسرائيل تقصف غزة مجددًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نطق الشهادة ومات غدرا فى الشارع.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بـ بنها .. فيديو وصور

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

قضية حياة أو موت.. تعليق قوي من الرئيس السيسي عن سد النهضة

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

مفاجأة.. ريهام حجاج تعلن حملها.. ورد مفاجئ من بوسي شلبي؟.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

المزيد

ساحة رأي

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا» تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ