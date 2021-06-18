السيسي يؤكد: طموحات الشعب المصري تتجاوز ما تحقق حتى الآن وانطلاق انتخابات الرئاسة في إيران وخامنئي يدعو لمشاركة واسعة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

مصر: سد النهضة قضية دولة وتحركاتنا لوضع علامة حمراء

الكويت: السماح بعودة الوافدين المطعمين

أمير قطر يصدر أمرًا أميريًا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

الجيش الوطني الليبي يطلق عملية لمطاردة العصابات الإرهابية جنوب غرب ليبيا

إسرائيل تقصف موقعا لحماس.. وإطلاق نيران رشاشة من غزة



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن مصر لا تزال في بداية مشوارها التنموي، وأن طموحات الشعب المصري تتجاوز ما تحقق حتى الآن، مشيرًا إلى أن اتخذت قرارا استراتيجيا بالمضي قدما في مسارين متوازيين، وهما مسار مكافحة الإرهاب ومسار البناء والتعمير إلى جانب مواجهة مشاكلها بتجرد حقيقي.

وأبرزت صحيفة "الراي" تصريحات وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي بأن موضوع السد وقضية المياه، قضية الدولة المصرية بكامل أجهزتها، مضيفًا أن إثيوبيا تسببت في مشاكل للسودان العام الماضي، عندما تم الملء الأول لسد النهضة بشكل أحادي، لذلك لا بد أن نتفق على الملء الثاني"، مؤكدًا أن "المفاوضات شبه مجمدة الآن، وهناك جهود وتحركات دبلوماسية، بحيث نضع علامة حمراء، تكون بمثابة إنذار أن هناك أزمة، ومن الممكن أن تتسبب في مشاكل إقليمية نحن في غنى عنها، ولا بد أن نبتعد عنها ونقلل مخاطرها، ولكن الطرف الإثيوبي لا يوجد لديه إرادة سياسية كافية للوصول إلى اتفاق".

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم قال إن مجلس الوزراء اعتمد عددا من القرارات الخاصة بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ودخول غير الكويتيين إلى البلاد وكذلك فيما يتعلق بالسماح للحاصلين على اللقاح بدخول المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي والأندية الصحية والصالونات.

وذكرت "الوطن" أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر الأمر الأميري رقم (2 لسنة 2021) بتعديل تشكيل مجلس الوزراء القطري.

وأفادت "الأنباء" بأن الجيش الوطني الليبي، أعلن عن إطلاق حملة أمنية لمطاردة العصابات التكفيرية في منطقة الجنوب الغربي من ليبيا، مضيفًا: "وجهت القيادة العامة وحدات من كتائب المشاة للمنطقة، لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي وذلك لتعقب المتطرفين، وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتهريب بأنواعه".

وقالت "الراي" إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت، مساء يوم الخميس، موقعا عسكريا تابعا لحركة حماس شمال قطاع غزة؛ ردا على إطلاق بالونات حارقة ومفخخة من القطاع على مناطق في غلاف غزة، فيما دوت صفّارات الإنذار في مستوطنة قريبة إثر إطلاق نار من رشاش ثقيل.

دوليًا، أشارت "الوطن" إلى أن عشرات آلاف مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أقاليم إيران فتحت أبوابها صباح اليوم مع انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة في هذا البلد.

ونقلت "القبس" عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قوله عقب الإدلاء بصوته بعد دقائق من بدء عملية الاقتراع، إن اليوم هو يوم الشعب الإيراني وأن مشاركته في الانتخابات يرسم مستقبل البلاد للسنوات المقبلة، داعيا المواطنين إلى المشاركة في التصويت على أوسع نطاق ممكن.