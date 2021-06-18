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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: ثوابت السياسة المصرية التي أعلنها الرئيس السيسي ترتكز على صوت الحكمة والعقل

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكد الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن ثوابت السياسة المصرية التي أعلنها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) خلال استقبال وزراء الإعلام العرب تدعو للفخر ، وترتكز على صوت الحكمة والعقل وممارسة السياسة النظيفة ، ومن أهم معالمها أنها ترتكز على البناء لا الهدم ، وتقوم على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأحد ، وتعلي قيمة الدولة الوطنية ومؤسساتها ، وتتصدى بشجاعة للإرهاب وجماعات أهل الشر ، ولا يمكن أن تتخذ من توظيف الجماعات الإرهابية أو المتطرفة أداة لتحقيق مصالحها أبدًا.


وأضاف جمعة قائلا:  الرئيس أكد  أن هذه السياسات ليست مرحلية إنما هي ثوابت السياسة المصرية الراسخة ، فقوة مصر قوة حكيمة لحماية أمنها القومي ، وليست للاعتداء على أحد أو التآمر ضد أحد ، فالسياسة المصرية لا تعرف التآمر ولا الغدر .

 

ونوه جمعة الى قول الرئيس السيسي في أكثر من موقف أن الجيش المصري جيش رشيد يحمي ولا يبغي ، ولكنه نار تحرق المعتدي.

 

وعلى جانب آخر  كشفت وزارة الأوقاف عن أفضل عشر مديريات أداء في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لهذا العام وهي: 


مديرية أوقاف القاهرة - عدد الصكوك : 1272 - المبلغ : 2544000
مديرية أوقاف الجيزة - عدد الصكوك : 1115 - المبلغ : 2230000
مديرية أوقاف الفيوم - عدد الصكوك : 1111 - المبلغ : 2222000
مديرية أوقاف بني سويف - عدد الصكوك :1056 - المبلغ : 2112000
مديرية أوقاف الشرقية - عدد الصكوك : 1005 - المبلغ : 2010000
مديرية أوقاف البحيرة - عدد الصكوك : 900 - المبلغ : 1800000
مديرية أوقاف الدقهلية - عدد الصكوك : 720 - المبلغ : 1440000
مديرية أوقاف المنيا - عدد الصكوك : 590 - المبلغ : 1180000
مديرية أوقاف كفر الشيخ - عدد الصكوك : 450 - المبلغ : 900000
مديرية أوقاف الإسكندرية - عدد الصكوك : 401 - المبلغ : 802000
وقد بلغ إجمالي ما تم جمعه لمشروع صكوك الأضاحي لهذا العام حتى تاريخه (23362000) جنيه.

وزير الاوقاف السياسة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أهل الشر

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