وزير التعليم: إلزام مراقبي الثانوية العامة بالتطعيم بلقاح كورونا واستبعاد الممتنعين

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تطعيم مراقبي لجان امتحانات الثانوية العامة بلقاح كورونا أمرا إلزاميا و ليس اختياريا.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على جروب ادعم طارق شوقي : أي مراقب يرفض الحصول على لقاح كورونا ، سيتم استبعاده من مراقبة امتحانات الثانوية العامة هذا العام ليتم اختيار مراقب آخر تم تطعيمه بلقاح كورونا.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم ، لحماية الطلاب و المعلمين من خطر الاصابة بفيروس كورونا في لجان امتحانات الثانوية العامة.

وكان قد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على ، إعداد حصر بعدد المعلمين والإداريين المسكنين على المرحلة الثانوية العامة والفنية المستهدفين لتطعيمهم بلقاح كورونا كمرحلة أولى.



وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته موافقة وزير التربية والتعليم على أن تقوم المديريات والادارات التعليمية والمدارس بحصر اسماء و بيانات المعلمين بلجان الادراة ولجان النظام والمراقبة ولجنة الإدراة المركزية لامتحانات الثانوية العامة لإدراجهم بخطة توزيع لقاح كورونا تبعا لمديرية الصحة والسكان التابع لها مقر اللجنة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم موافقة الوزير على بدء توزيع لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للمعلمين والاداريين المسكنين على المرحلة الثانوية العام والفنية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يتم التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ومديريات الصحة والسكان بكل محافظة لبحث آلية توزيع لقاح كورونا على الفئات المذكورة

كما أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا للمديريات التعليمية ، شددت خلالها على ضرورة الالتزام بتفاصيل الخطة التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمنع انتشار فيروس كورونا في لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية .. وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل التعليمات التي تلقتها المديريات لحماية لجان الامتحانات من كورونا :



إجراءات يجب الالتزام بها قبل دخول الطلاب للجان الامتحانات

- التزام المراقبين بالكمامات طوال فترة عملهم وتوفير سبل الحماية لعمال النظافة

- التهوية الجيدة لقاعات الامتحانات والتي يفضل أن تعقد في الأماكن المفتوحة

- اتباع تعليمات مكافحة العدوى في تطهير كافة القاعات المخصصة لعقد الامتحانات وتطهير الأسطح المعرضة للتلامس ودورات المياه

- يتم توزيع المقاعد بحيث يكون بين كل طالب وآخر 2 متر على الأقل من جميع الجهات

- في حالة وجود مبردات لمياه يجب توفير الأكواب أحادية الاستخدام

- الالتزام بالنظافة العامة وتوفير المناديل الورقية احادية الاستخدام وسلات القمامة والتخلص الفوري من النفايات بطريقة آمنة

- نشر اللافتات الإرشادية والتوعوية بطرق انتقال العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من العدوى

- ضرورة قيام أهل الطالب بإبلاغ الإدارة التعليمية في حالة إصابة الطالب قبل الامتحان لتوفير مكان مناسب لتأدية الامتحان

-تخصيص قاعة منفصلة للطلاب المشتبه في إصابتهم وقاعة أخرى للحالات المصابة

- توفير أحواض غسيل الأيدي والصابون والمناديل الورقية بدورات المياه الملحقة

- وضع علامات إرشادية لإلزام الطلاب بمسافة متر على الأقل أثناء الدخول

-قياس الحرارة لكل طالب قبل دخول اللجنة وتوجيه المشتبه فيهم لقاعات متخصصة لهم

خلال تواجد الطلاب بـ قاعات الامتحان

-إلتزام كل طالب بالكمامة طوال فترة الامتحان

- يقوم المراقب بتطهير يديه بالكحول قبل توزيع أوراق الأسئلة والإجابات مباشرة ويرتدي قفازا قبل جمع أوراق الإجابات في نهاية الامتحان

- خروج الطلاب بانتظام ( طالب يليه طالب بفترة زمنية قصيرة ) بعد انتهاء الامتحان ومنع التزاحم

تطهير أسطح مقاعد الطلاب والقاعات والأبواب والنوافذ عقب كل إمتحان

- ضرورة إبلاغ رئيس اللجنة فوراً للزائرة الصحية عند ظهور أعراض الاشتباه على أيا من الطلاب أو المراقبين.

- منع تزاحم الأهالي على مداخل اللجان والمدارس

إجراءات المنطقة / الإدارة الصحية الوقائية

-توفير إرشادات الوقاية وطرق نقل العدوى وأعراض الاشتباه

- تكليف زائرة صحية بكل لجنة لقياس درجات الحرارة ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية

- حصر وتسجيل أسماء الطلاب أو مراقبي اللجان ممن تظهر عليهم أعراض اشتباه وعمل بلاغ يومي لمديرية الشئون الصحية

- متابعة الطلاب المشتبه في إصابتهم طوال فترة الإمتحان ومتابعة حالتهم الصحية في الإمتحانات اللاحقة مع إبلاغ الطبيب بأي تطور في الحالة



إجراءات الإدارة التعليمية / الجامعية

- متابعة التزام مراقبي اللجان بالإجراءات الوقائية والاحترازية

- التأكد من وجود المسافات البينية المشار إليها بين أماكن جلوس الطلاب

- متابعة إجراءات تهيئة قاعات الامتحانات لضمان تطبيق سبل الوقاية والمكافحة