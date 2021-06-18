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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم القائمين على تنفيذ الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الطلائع في كفر الشيخ.. صور

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، القائمين على تنفيذ الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الطلائع ومديري الإدارات الفرعية ومنسقي البرلمان، كذلك مسئولي الربط الإلكتروني بالإدارات، وتسليمهم شهادات التقدير .

جاء ذلك التكريم خلال الحفل الذي أقيم بقاعة التعليم المدني بالمديرية، بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب بالمحافظة، أن محافظة كفر الشيخ حصلت على مستوى الجمهورية كأعلى نسبة مشاركة تصويتية خلال الانتخابات، كذلك فوز قائمة العاصمة الإدارية بكفر الشيخ ب 35 مقعدا، وفوز 33 مرشحاً فرديا خلال إجراء الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الشباب نموذج محاكاة مجلس النواب كن قيادياً. . . كن مؤثرا

وأضاف محروس، أنه منذ أيام قليلة كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الفريق القائم على إجراء الانتخابات الإليكترونية في حفل أقامته وزارة الشباب والرياضة، كما أضاف أنه تم فتح باب التسجيل للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في ثاني نماذج محاكاة الحياة الأساسية، من سن 25 حتى 40 سنة من خلال الرابط https: //www. emys. gov. eg/youth/elecElders_form.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، تعد تجربة انتخابات برلمان الشباب والطلائع هو النظام السياسي المتكامل لنموذج الدولة المصرية ممثل في نموذج محاكاة السلطة التشريعية مجلس النواب، والسلطة التنفيذية مجلس الوزراء، بهدف خلق جيل من النشء قادرا على القيادة والإدارة ونقطة انطلاق لجسر من الثقة بين الدولة وأبنائها من النشء والشباب وترسيخ لغة الحوار الدائم لتدعيم قيم الديمقراطية والمسؤولية المجتمعية مع تنمية الوعي السياسي والتدريب علي المشاركة السياسية.

 

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