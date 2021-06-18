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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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درجات الحرارة

تعرف على حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 18-6-2021

صدى البلد

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 18-6- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة البرنامج أن الجو به حالة من البرودة فى الساعات الأولى من اليوم، ولذلك ننصح المواطنين بارتداء الملابس حال النزول فى الصباح الباكر.

طقس اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الجمعة، طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة ، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، واضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 60 ل 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج 3 ل 5 أمتار .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة  :  القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

درجات الحرارة

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
القاهرة الصغرى 21 والعظمى  33
 

شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 33
 

طنطا الصغرى 20 والعظمى 31

دمنهور الصغرى 20 والعظمى 32

الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28

بلطيم الصغرى 20 العظمى 28

مطروح الصغرى 19 والعظمى 26

السلوم الصغرى 19 والعظمى 25

سيوة الصغرى 19 والعظمى 34

بورسعيد الصغرى 19 العظمى 28

دمياط الصغرى 20 والعظمى 27

الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 33

السويس الصغرى 19 والعظمى 33

العريش الصغرى 19 والعظمى 29

طابا الصغرى 22 والعظمى 33
 

 

درجات الحرارة المحافظات الجو الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

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