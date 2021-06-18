أخبار التكنولوجيا..ميزة جديدة من جوجل لهواتف أندرويد.. وكيفية إجراء المكالمات الجماعية على هواتف آيفون؟
نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.
Leitz Phone 1.. الكشف رسميا عن أول هاتف ذكي بعلامة لايكا
أطلقت شركة لايكا Leica، أول هاتف لها في السوق اليابانية والذي ينطلق تحت اسم Leitz Phone 1، ويتشارك الجهاو المواصفات الداخلية مع هاتف آخر حصري في اليابان، هو في يدعى Aquos R6 معاد تسميته، ولكن مع بعض الاختلافات من حيث التصميم.
هونر تعيد إحياء هاتف Magic ذو الكاميرا المنزلقة
تخطط شركة هونر Honor، لإحياء هاتف Magic، بعد مرور أربع سنوات من إطلاقها للجيل الثاني من سلسلة الهواتف الذكية الرائدة، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني.
كيفية إجراء المكالمات الجماعية على هواتف آيفون؟
انتشرت المكالمات الجماعية بشكل كبير بين مستخدمي الهواتف الذكية على مدار السنوات الماضية، والتي زاد الاهتمام بها مؤخرا في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن بين تطور إجراء المكالمات الصوتية إلى المرئية، والمكالمات الفردية إلى المؤتمرات الجماعية، واكبت شركة آبل هذا التطور للاتصال بعدة أشخاص في وقت واحد، ولكن بطريقتها الخاصة.
تحمي صورك الحساسة من أعين المتطفلين.. ميزة جديدة من جوجل لهواتف أندرويد
أضافت شركة جوجل Google، هذا الأسبوع خاصية أمان جديدة، مخصصة لتطبيق الصور Google Photos، والتي تتيح لمالكي أجهزة Pixel الشهيرة، حماية صورهم وإخفائها بعيدا عن أعين المتطفلين.
موتورولا تطلق هاتفها الخارق ديفي 2021 بإمكانات مقاومة للظروف الصعبة
أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن هاتف المهام الصعبة ديفي Motorola Defy للعام الحالي 2021، حيث عقدت عملاقة تصنيع الهواتف الذكية الأمريكية، صفقة مع مجموعة بوليت Bullitt Group البريطانية، المخصصة لتصميم وتصنيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف الوعرة.
كوالكوم تعلن عن تحديث للساعات الذكية المؤهلة لنظام Wear من جوجل
أعلنت شركة جوجل، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Google I / O، أن نظام الأجهزة الذكية القابلة للارتداء Wear OS سيتلقى تحديثًا مهمًا طال انتظاره.