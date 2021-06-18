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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صباح البلد يشيد بقطاع الآثار ونجاح التجربة الأولى لنقل مركب خوفو

التجربة الأولى لنقل
التجربة الأولى لنقل مركب خوفو الأولى

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن مصر تقدم إنجازا ونجاحا ملموسا يوميا في مختلف المجالات، مضيفة: بلادنا دائما في أعلى المراتب.
 

وكشف "لميس سلامة" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تستعد لنقل مركب خوفو الأولى، موضحة أن التجربة الأولى لنقل المركب تم بنجاح.
 

وشددت على أن النجاح التجربة لم يأتي من فراغ، وقطاع السياحة دائما ما يبهر العالم والمصريين.


وأشار محمد جاد، إلى أن قطاع السياحة والآثار لم يترك شيئا إلا وترك أبوابه، منوها إلى أن المتحف الكبير نجح في إقامة التجربة الأولى لاختبار كفاءة أداء العربة المخصصة لنقل مركب خوفو.


ولفت إلى أن عملية النقل ستتم بواسطة  السيارة الذكية التي تم استقدامها من بلجيكا من أجل نقل المركب كـ قطعة واحدة.بعد حمايتها.
 

وأشاد بتجربة الأمس الخاصة بنقل مركب خوفو، معقبا: هناك العديد من الافتتاحات التي سيشهدها القطاع السياحي الفترة القادمة.


وفي نفس السياق نجح فريق العمل بالمتحف المصري الكبير، في إقامة التجربة الأولى لاختبار كفاءة أداء العربة المخصصة لعملية نقل مركب خوفو الأولى.

 

وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أن هذه هي التجربة الأولى ضمن سلسلة من التجارب التي سوف يقوم بها فريق العمل الهندسي والأثري من المتحف بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار لضمان وصول المركب بأمان، مشيرًا إلى أن عملية النقل ستتم بواسطة العربة الذكية ذات التحكم عن بُعْد والتي تم استقدامها خصيصًا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة بعد حمايتها وتأمينها أثناء التحرك.

 

وأضاف أن التجربة تهدف إلى اختبار كفاءة العربة وقدراتها على التحمل أثناء عملية السير على المحاور المختلفة للطرق صعودا وهبوطا، بالإضافة إلى معرفة مدى قدرتها على المناورة في المنحنيات وفروق الارتفاعات بالطرق وهي تحمل أوزانًا مماثلة لوزن المركب ونموذجًا للهيكل المعدني الواقي لها وبنفس الطول والعرض.

 

وأكد اللواء عاطف مفتاح أن التجربة أثبتت نجاحها؛ وقدرة وكفاءة العربة الذكية على إتمام عملية النقل بنجاح حيث تم الاطمئنان الكامل على توازن العربة، وسلامة وثبات الهيكل المعدني أثناء السير وعند المنحنيات مع كفاءة وسلامة الطرق.

الإعلامية لميس سلامة مركب خوفو الأولى قطاع السياحة والآثار مركب خوفو اخبار التوك شو

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