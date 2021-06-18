عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر: مستعدون لدعم ليبيا في انطلاقتها الاقتصادية الجديدة

الجزائر تعلن استعدادها لإمداد ليبيا بالكهرباء عبر الشبكة التونسية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت شركة الكهرباء والغاز “سونلغاز” في الجزائر، أنها ستبدأ إمداد ليبيا باحتياجاتها من الكهرباء عبر الشبكة التونسية.

وأكدت الشركة في بيان لها عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، على دعم ومساندة ليبيا في انطلاقتها الاقتصادية الجديدة، وأن تكون معوّلها البنّاء في مسارها التنموي.

وأضاف البيان أن الرئيس التنفيذي لمجمع "سونلغاز"، شاهر بولخراص، زار العاصمة الليبية طرابلس، أمس، على رأس وفد من كبار الموظفين وفريق من الفنيين من مختلف فروع الشركة، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت "لبحث سبل إمداد ليبيا بالكهرباء خلال صيف 2021".

والتقى الوفد الجزائري رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الليبية وئام العبدلي، في مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في ليبيا، وفق البيان.

وخلال اللقاء أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الجزائرية شاهر بولخراص أنه سيتم الشروع في إمداد ليبيا بـ 180 إلى 200 ميغاواط من الكهرباء عبر الشبكة التونسية.

كما نقل البيان عن رئيس الشركة الجزائرية، قوله إن "تحقيق الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وليبيا قرار تاريخي".

من جانبه أثنى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الليبية وئام العبدلي على سرعة استجابة الطرف الجزائري ممثلا في مجمع "سونلغاز" للدعوة الليبية لتغطية احتياجاتها الكهربائية خلال صيف 2021، مؤكدا حرص ليبيا على الاستثمار في شراكتها مع الجزائر.

أبو الغيط يرحب بنجاح الجزائر في إجراء الانتخابات البرلمانية

سحب مرتزقة وقيادة موحدة للجيش.. تفاصيل خطة ماكرون من أجل ليبيا

الكهرباء الجزائر ليبيا الشبكة التونسية الطاقة المتجددة الربط الكهربائي الشركة الجزائرية

ترشيحاتنا

لو هتصيف في مطروح.. تعرف على أفضل الشواطئ .. فيديو

محافظ القاهرة: التغلب على الصعاب والتحديات أمام قارتنا يتم بالتعاون والإدارة المشتركة

بعد حملها من "حلاوة".. القصة الكاملة لخلاف ريهام حجاج وياسمين عبدالعزيز

تصل إلى 220 جنيها.. تعرف على زيادة حافز دكاترة الجامعات والمعيدين

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2021 ظهرت الآن عبر الرابط التالي

الجزار يلتقى وزير التجارة السعودي لبحث فرص التعاون المشترك وعرض الفرص الاستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

نطق الشهادة ومات غدرا فى الشارع.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بـ بنها .. فيديو وصور

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

التعليم تقرر عدم طباعة أسئلة المواد غير المضافة للمجموع ضمن امتحانات الثانوية العامة هذا العام

قضية حياة أو موت.. تعليق قوي من الرئيس السيسي عن سد النهضة

مفاجأة.. ريهام حجاج تعلن حملها.. ورد مفاجئ من بوسي شلبي؟.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف| الهند تسجل أول إصابة.. معلومات مهمة عن داء الفطر الأخضر

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

المزيد

ساحة رأي

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا» تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ