الجزائر تعلن استعدادها لإمداد ليبيا بالكهرباء عبر الشبكة التونسية

الجزائر: مستعدون لدعم ليبيا في انطلاقتها الاقتصادية الجديدة

أعلنت شركة الكهرباء والغاز “سونلغاز” في الجزائر، أنها ستبدأ إمداد ليبيا باحتياجاتها من الكهرباء عبر الشبكة التونسية.

وأكدت الشركة في بيان لها عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، على دعم ومساندة ليبيا في انطلاقتها الاقتصادية الجديدة، وأن تكون معوّلها البنّاء في مسارها التنموي.

وأضاف البيان أن الرئيس التنفيذي لمجمع "سونلغاز"، شاهر بولخراص، زار العاصمة الليبية طرابلس، أمس، على رأس وفد من كبار الموظفين وفريق من الفنيين من مختلف فروع الشركة، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت "لبحث سبل إمداد ليبيا بالكهرباء خلال صيف 2021".

والتقى الوفد الجزائري رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الليبية وئام العبدلي، في مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في ليبيا، وفق البيان.

وخلال اللقاء أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الجزائرية شاهر بولخراص أنه سيتم الشروع في إمداد ليبيا بـ 180 إلى 200 ميغاواط من الكهرباء عبر الشبكة التونسية.

كما نقل البيان عن رئيس الشركة الجزائرية، قوله إن "تحقيق الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وليبيا قرار تاريخي".

من جانبه أثنى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الليبية وئام العبدلي على سرعة استجابة الطرف الجزائري ممثلا في مجمع "سونلغاز" للدعوة الليبية لتغطية احتياجاتها الكهربائية خلال صيف 2021، مؤكدا حرص ليبيا على الاستثمار في شراكتها مع الجزائر.