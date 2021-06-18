البترول: تنفيذ مشروعات تعليم فنى جديدة ببورسعيد

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروعات تعليم فنى فى مدينة بورسعيد ضمن المساهمة المخصصة من مشروع حقل ظهر فى التنمية المجتمعية بالمحافظة والتى تأتى كواحدة من المبادرات التى ينفذها المشروع بالمحافظة منذ بداياته عام 2017 ، فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين شركتى أيوك" إينى" والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" فى مارس عام 2017 لتنفيذ مبادرات إجتماعية وصحية فى محافظة بورسعيد.

وتتضمن اتفاقية التعاون بين البترول و التعليم و المحافظة تجديد المبانى وتطوير المناهج لعدد من المدارس الفنية لتحويلها لمدارس فنية نموذجية بما يسهم فى تطوير نظام التعليم الفنى فى المرحلة الثانوية ، وتصميم مناهج مدرسة التكنولوجيا التطبيقية المقرر افتتاحها خلال العام الدراسى الجديد.



وأكد وزيرا البترول و التعليم و محافظ بورسعيد على أهمية الدور المحوري لمبادرات التنمية المجتمعية التى تقوم بها شركات قطاع البترول بمصر والتى تسهم بقوة فى دعم جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.



وأكد المهندس طارق وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية استمرار هذا التعاون البناء بين الوزارتين فى تطوير ورفع كفاءة التعليم الفنى بما ينعكس إيجاباً على توفير عمالة متخصصة للمشروعات الصناعية والاستثمارية ومنها مشروعات البترول والغاز والثروة المعدنية.



وأوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أن هذا البروتوكول يأتى كواحد من جهود عملية تطوير التعليم وخاصة التعليم الفنى الذى يحظى بدعم ومتابعة من القيادة السياسية والحكومة لمساهمته الإيجابية فى دعم الصناعة والاقتصاد الوطنى ، معرباً عن سعادته بتوقيع الاتفاقية والتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، وإدراج تخصصات جديدة تلبى احتياجات سوق العمل ، تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية التنمية المستدامة 2030 ، مشيراً إلى أن هذه المدارس يبلغ عددها حالياً 20 مدرسة فى 7 محافظات .

من جانبه أشاد محافظ بورسعيد بمبادرات التنمية المجتمعية التى تنفذها شركات البترول والغاز فى محافظة بورسعيد فى مجالات دعم التعليم والرعاية الصحية على مدار فترات عملها بالمحافظة .



ووقع الاتفاقية إلى جانب الوزيرين والمحافظ الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس" وMarco Rotondy المدير العام لشركة أيوك " إينى" وعبد الرحمن السويدى العضو المنتدب لمؤسسة السويدى إلكتريك المسئولة عن الإشراف على المدارس الفنية فى بورسعيد.