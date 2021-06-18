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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

7 سنوات ..صباح البلد يستعرض إنجازات الرئيس السيسي منذ توليه الحكم

صدى البلد


عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقريرا  تحت مسمى "7 سنوات من الإنجاز".
 

وأشار التقرير إلى أن 308 ملايين أسرة يستفيدون من الدعم النقدي بإجمالي 14.1 مليون فرد، كما شهدت البلاد خلال الـ 7 سنوات تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر، لتشمل القاعدة 9.3 مليون أسرة و31 مليون مواطن.
 

وأوضح التقرير أنه تم إعفاء 505 ملايين طالب من دفع المصروفات الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، كما وجه الرئيس السيسي خلال فترة توليه الحكم بتنفيذ المبادرات الرئاسية، منها مبادرة سكن كريم عام 2018 وبرنامج حياة كريمة عام 2011 في 11 محافظة.
 

ونوه التقرير إلى أن فترة تولي الرئيس السيسي حكم البلاد شهدت انطلاق برنامج مودة للحد من الطلاق، كما تم الانتهاء من مشكلة العلاوات الخاصة.
 

وأضاف أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% تقريبا من عام 2018 حتى 30-6-2021، كما دعم الرئيس السيسي ذوي الإعاقات، وذلك من خلال تمكينهم وتأهيلهم وتوفير الرعاية لهم.
 

وكشف عن أن إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى 186.525 أسرة، بما يشمل مليون مواطن تقريبا.

 

 

قاعدة بيانات المصروفات الدراسية المبادرات الرئاسية الرئيس السيسي المعاشات ذوي الإعاقات اخبار التوك شو

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