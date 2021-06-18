عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب حالات حرجة يوضح تفاصيل توفير 300 مليون لقاح للحماية من الأوبئة في أوروبا .. فيديو

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

قال الدكتور حاتم سليمان ، طبيب الحالات الحرجة بـ لندن ، تعليقا على استعداد أوروبي لتوفير 300 مليون لقاح للحماية من الأوبئة ، إنه من الضروري أن تكون هناك خطة لمواجهة أخطار الفيروسات ، الفترة القادمة  ، لافتا إلى أن مجهودات منظمة الصحة العالمية وحدها لا تكفي ، وأن المجهودات الأساسية مرتكزة على الدول .

وأضاف الدكتور حاتم سليمان ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن المفوضية الأوروبية تحاول توفير أكبر عدد من اللقاحات ، بحيث تكون هناك كمية من اللقاحات لتغطية الفترة القادمة ؛ و تحسبا لظهور أية أوبئة جديدة ، معقبا : " التركيز على الدول الأوروبية في هذا الإنتاج سيكون هو الأساس " .

وأشار طبيب الحالات الحرجة إلى أنه بدون تغطية أكبر عدد ممكن من سكان العالم ، وليست أوروبا وحدها ، لن يتم القضاء على هذا الوباء ، متابعا أن الدول الفقيرة لابد أن تكون في الأولوية ، الفترة القادمة .

ولفت " سليمان " إلى أن الوضع الوبائي في مختلف الدول في أوروبا اختلف ، بشكل كبير ، بعد انتشار التطعيمات ، ولكن لازال هناك عدم سيطرة كاملة على الوضع الوبائي .

وأكمل : هناك ترقب وحذر من توقعات موجة ثالثة ، بفصل الشتاء ، في أوروبا ، والتي لن تمر بسلام سوى بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ، وتطعيم أكبر عدد ممكن من سكان أوروبا . 
 

اخبار التوك شو حالات حرجة أوبئة اوروبا منظمة الصحة العالمية

ترشيحاتنا

لو هتصيف في مطروح.. تعرف على أفضل الشواطئ .. فيديو

محافظ القاهرة: التغلب على الصعاب والتحديات أمام قارتنا يتم بالتعاون والإدارة المشتركة

بعد حملها من "حلاوة".. القصة الكاملة لخلاف ريهام حجاج وياسمين عبدالعزيز

تصل إلى 220 جنيها.. تعرف على زيادة حافز دكاترة الجامعات والمعيدين

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2021 ظهرت الآن عبر الرابط التالي

الجزار يلتقى وزير التجارة السعودي لبحث فرص التعاون المشترك وعرض الفرص الاستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

نطق الشهادة ومات غدرا فى الشارع.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بـ بنها .. فيديو وصور

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

التعليم تقرر عدم طباعة أسئلة المواد غير المضافة للمجموع ضمن امتحانات الثانوية العامة هذا العام

قضية حياة أو موت.. تعليق قوي من الرئيس السيسي عن سد النهضة

مفاجأة.. ريهام حجاج تعلن حملها.. ورد مفاجئ من بوسي شلبي؟.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف| الهند تسجل أول إصابة.. معلومات مهمة عن داء الفطر الأخضر

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

المزيد

ساحة رأي

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا» تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ