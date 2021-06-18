طبيب حالات حرجة يوضح تفاصيل توفير 300 مليون لقاح للحماية من الأوبئة في أوروبا .. فيديو

قال الدكتور حاتم سليمان ، طبيب الحالات الحرجة بـ لندن ، تعليقا على استعداد أوروبي لتوفير 300 مليون لقاح للحماية من الأوبئة ، إنه من الضروري أن تكون هناك خطة لمواجهة أخطار الفيروسات ، الفترة القادمة ، لافتا إلى أن مجهودات منظمة الصحة العالمية وحدها لا تكفي ، وأن المجهودات الأساسية مرتكزة على الدول .

وأضاف الدكتور حاتم سليمان ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن المفوضية الأوروبية تحاول توفير أكبر عدد من اللقاحات ، بحيث تكون هناك كمية من اللقاحات لتغطية الفترة القادمة ؛ و تحسبا لظهور أية أوبئة جديدة ، معقبا : " التركيز على الدول الأوروبية في هذا الإنتاج سيكون هو الأساس " .

وأشار طبيب الحالات الحرجة إلى أنه بدون تغطية أكبر عدد ممكن من سكان العالم ، وليست أوروبا وحدها ، لن يتم القضاء على هذا الوباء ، متابعا أن الدول الفقيرة لابد أن تكون في الأولوية ، الفترة القادمة .

ولفت " سليمان " إلى أن الوضع الوبائي في مختلف الدول في أوروبا اختلف ، بشكل كبير ، بعد انتشار التطعيمات ، ولكن لازال هناك عدم سيطرة كاملة على الوضع الوبائي .

وأكمل : هناك ترقب وحذر من توقعات موجة ثالثة ، بفصل الشتاء ، في أوروبا ، والتي لن تمر بسلام سوى بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ، وتطعيم أكبر عدد ممكن من سكان أوروبا .

