عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروعات تعليم فني جديدة في بورسعيد

صورة جماعية لاطراف
صورة جماعية لاطراف الاتفاقية

وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروعات تعليم فني فى مدينة بورسعيد ضمن المساهمة المخصصة من مشروع حقل ظهر فى التنمية المجتمعية بالمحافظة والتي تأتي كواحدة من المبادرات التي ينفذها المشروع بالمحافظة منذ بداياته عام 2017، فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين شركتى أيوك "إيني" والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" فى مارس عام 2017 لتنفيذ مبادرات اجتماعية وصحية بمحافظة بورسعيد.


وتتضمن اتفاقية التعاون تجديد المباني وتطوير المناهج لعدد من المدارس الفنية لتحويلها لمدارس فنية نموذجية بما يسهم فى تطوير نظام التعليم الفني فى المرحلة الثانوية، وتصميم مناهج مدرسة التكنولوجيا التطبيقية المقرر افتتاحها خلال العام الدراسى الجديد.

txt

التعليم تقرر عدم طباعة أسئلة المواد غير المضافة للمجموع ضمن امتحانات الثانوية العامة هذا العام

txt

وزير التعليم: إلزام مراقبي الثانوية العامة بالتطعيم بلقاح كورونا واستبعاد الممتنعين

وأكد الوزيران والمحافظ على أهمية الدور المحوري لمبادرات التنمية المجتمعية التي تقوم بها شركات قطاع البترول بمصر والتى تسهم بقوة في دعم جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا البروتوكول يأتى كواحد من جهود عملية تطوير التعليم وبخاصة التعليم الفنى الذى يحظى بدعم ومتابعة من القيادة السياسية والحكومة لمساهمته الإيجابية في دعم الصناعة والاقتصاد الوطنى، معرباً عن سعادته بتوقيع الاتفاقية والتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإدراج تخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل، تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية التنمية المستدامة 2030، مشيراً إلى أن هذه المدارس يبلغ عددها حالياً 20 مدرسة في 7 محافظات.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية استمرار هذا التعاون البناء بين الوزارتين فى تطوير ورفع كفاءة التعليم الفنى بما ينعكس إيجاباً على توفير عمالة متخصصة للمشروعات الصناعية والاستثمارية ومنها مشروعات البترول والغاز والثروة المعدنية.

من جانبه أشاد محافظ بورسعيد بمبادرات التنمية المجتمعية التي تنفذها شركات البترول والغاز فى محافظة بورسعيد فى مجالات دعم التعليم والرعاية الصحية على مدار فترات عملها بالمحافظة.

بورسعيد مبادرات التعليم الفني وزير التربية والتعليم محافظ بورسعيد لتنفيذ مشروعات تعليم فنى

ترشيحاتنا

لو هتصيف في مطروح.. تعرف على أفضل الشواطئ .. فيديو

محافظ القاهرة: التغلب على الصعاب والتحديات أمام قارتنا يتم بالتعاون والإدارة المشتركة

بعد حملها من "حلاوة".. القصة الكاملة لخلاف ريهام حجاج وياسمين عبدالعزيز

تصل إلى 220 جنيها.. تعرف على زيادة حافز دكاترة الجامعات والمعيدين

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2021 ظهرت الآن عبر الرابط التالي

الجزار يلتقى وزير التجارة السعودي لبحث فرص التعاون المشترك وعرض الفرص الاستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

نطق الشهادة ومات غدرا فى الشارع.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بـ بنها .. فيديو وصور

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

التعليم تقرر عدم طباعة أسئلة المواد غير المضافة للمجموع ضمن امتحانات الثانوية العامة هذا العام

قضية حياة أو موت.. تعليق قوي من الرئيس السيسي عن سد النهضة

مفاجأة.. ريهام حجاج تعلن حملها.. ورد مفاجئ من بوسي شلبي؟.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف| الهند تسجل أول إصابة.. معلومات مهمة عن داء الفطر الأخضر

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

المزيد

ساحة رأي

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا» تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ