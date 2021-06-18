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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. إغلاق محطة بالشمع الأحمر في هذه المنطقة

لبنان
لبنان

داهمت دورية من أمن الدولة فى لبنان، محطة محروقات في الخيام وضبطت كمية من مادة البنزين في براميل كبيرة، وقد تم إقفال المحطة بالشمع الأحمر، بالتنسيق مع القضاء المختص، وذلك وفقا لما أفادت به ليبان ديبايت.

وكان قد حذر قائد الجيش اللبناني، جوزاف عون، من أن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد سيؤدي إلى انهيار المؤسسات وانتشار الفوضى ومن ضمنها المؤسسة العسكرية.

وحسب موقع "لبنان 24"، أضاف عون أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويبدو واضحا انعدام فرص الحلول في الوقت القريب.

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وأشاد بأداء العسكريين الذين يواجهون هذه الظروف الصعبة بعزيمةٍ واصرارٍ وانضباط وإيمانٍ بقدسية المهمة رغم تدهور قيمة الليرة.

وأضاف أن الجيش يحظى بدعمٍ وثقة محلية ودولية لذا تزداد الحاجة اليوم أكثر الى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكاً وقادراً على القيام بمهامه.

وأعرب عن أمله في اجتياز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة بفضل عزيمة جنود وإرادتهم وبدعم اللبنانيين والدول الصديقة.

وقال إن الجيش هو المؤسسة الوحيدة والأخيرة التي لا تزال متماسكة وهي الضمانة للأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.

من الدولة فى لبنان لبنان محطة محروقات مادة البنزين الشمع الأحمر قائد الجيش اللبناني

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