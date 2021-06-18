عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام عنيف بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا أمريكا.. الليلة

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين

يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره منتخب أوروجواي، في تمام الثانية، من صباح غدا، السبت، على إستاد ماني جارينشا الوطنين في البرازيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، ببطولة كوبا أمريكا 2021.

 

ويسعى منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز الأول له في كوبا أمريكا 2021، بعد المخيب أمام تشيلي 1 - 1، الاثنين الماضي، في افتتاح مبارياته في البطولة.

 

ويأمل ليونيل ميسي، في إنهاء 16 عاما من النحس، بقيادة منتخب الأرجنتين لتحقيق لقب كوبا أمريكا 2021.

 

وفشل ليونيل ميسي في التتويج بأي لقب مع منتخب الأرجنتين، على مدار 16 عاما.

 

على الجانب الآخر، يطمح منتخب أوروجواي في خطف الثلاث نقاط من الأرجنتين، للمنافسة على صدارة المجموعة الأولى، من بطولة كوبا أمريكا مبكرا.

 

ولم يخض منتخب أورجواي الجولة الأولى، من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا، حيث يتم إراحة منتخب كل جولة، بسبب تواجد 5 منتخبات في المجموعة.

 

يذكر أن آخر مباراة رسمية جمعت منتخب الأرجنتين ضد أوروجواي، كانت في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وانتهت بالتعادل السلبي.

 

مجموعات كوبا أمريكا:

 

المجموعة الاولى: الأرجنتين - تشيلي - أوروجواي - بوليفيا - باراجواي

 

المجموعة الثانية: البرازيل “ مستضيفة البطولة” - كولومبيا - الإكوادور - بيرو - فنزويلا.

 

نظام الصعود:

 

يتأهل 4 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بينما يودع متزيل الترتيب.

 

تقام المباريات بداية من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب.

 

 

الأرجنتين أوروجواي كوبا أمريكا بطولة كوبا أمريكا الأرجنتين ضد أوروجواي

ترشيحاتنا

لو هتصيف في مطروح.. تعرف على أفضل الشواطئ .. فيديو

محافظ القاهرة: التغلب على الصعاب والتحديات أمام قارتنا يتم بالتعاون والإدارة المشتركة

بعد حملها من "حلاوة".. القصة الكاملة لخلاف ريهام حجاج وياسمين عبدالعزيز

تصل إلى 220 جنيها.. تعرف على زيادة حافز دكاترة الجامعات والمعيدين

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2021 ظهرت الآن عبر الرابط التالي

الجزار يلتقى وزير التجارة السعودي لبحث فرص التعاون المشترك وعرض الفرص الاستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

نطق الشهادة ومات غدرا فى الشارع.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بـ بنها .. فيديو وصور

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

التعليم تقرر عدم طباعة أسئلة المواد غير المضافة للمجموع ضمن امتحانات الثانوية العامة هذا العام

قضية حياة أو موت.. تعليق قوي من الرئيس السيسي عن سد النهضة

مفاجأة.. ريهام حجاج تعلن حملها.. ورد مفاجئ من بوسي شلبي؟.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف| الهند تسجل أول إصابة.. معلومات مهمة عن داء الفطر الأخضر

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

المزيد

ساحة رأي

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا» تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ