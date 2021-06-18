صدام عنيف بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا أمريكا.. الليلة

يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره منتخب أوروجواي، في تمام الثانية، من صباح غدا، السبت، على إستاد ماني جارينشا الوطنين في البرازيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، ببطولة كوبا أمريكا 2021.

ويسعى منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز الأول له في كوبا أمريكا 2021، بعد المخيب أمام تشيلي 1 - 1، الاثنين الماضي، في افتتاح مبارياته في البطولة.

ويأمل ليونيل ميسي، في إنهاء 16 عاما من النحس، بقيادة منتخب الأرجنتين لتحقيق لقب كوبا أمريكا 2021.

وفشل ليونيل ميسي في التتويج بأي لقب مع منتخب الأرجنتين، على مدار 16 عاما.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب أوروجواي في خطف الثلاث نقاط من الأرجنتين، للمنافسة على صدارة المجموعة الأولى، من بطولة كوبا أمريكا مبكرا.

ولم يخض منتخب أورجواي الجولة الأولى، من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا، حيث يتم إراحة منتخب كل جولة، بسبب تواجد 5 منتخبات في المجموعة.

يذكر أن آخر مباراة رسمية جمعت منتخب الأرجنتين ضد أوروجواي، كانت في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وانتهت بالتعادل السلبي.

مجموعات كوبا أمريكا:

المجموعة الاولى: الأرجنتين - تشيلي - أوروجواي - بوليفيا - باراجواي

المجموعة الثانية: البرازيل “ مستضيفة البطولة” - كولومبيا - الإكوادور - بيرو - فنزويلا.

نظام الصعود:

يتأهل 4 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بينما يودع متزيل الترتيب.

تقام المباريات بداية من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب.