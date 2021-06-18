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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 18 -6-2021

سعر -الدولار
سعر -الدولار

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم الجمعة 18 يونيو 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزى 15.59 جنيه للشراء و 15.72جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.62جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الامارات دبى الوطنى 15.61 جنيه للشراء و 15.70جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (كريدى اجريكول ، البركة ، بلوم ، العربى الافريقى الدولى،المصرى الخليجى،المصرف المتحد، عودة ، المشرق ، العقارى المصرى العربى ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،الأهلى المتحد،اتش اس بى سى HSBC، الاسكندرية )نحو 15.60جنيه للشراء و 15.70جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك( عودة، مصرف ابوظبى الاسلامى، المشرق، الكويت الوطنى NBK)نحو 15.60جنيه للشراء و 15.70جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (مصر ايران للتنمية، قناة السويس، فيصل الإسلامى )نحو 15.59جنيه للشراء و 15.69 جنيه

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنوك ( الأهلى ، الكويت الوطنى NBK، مصر ) نحو 15.58جنيه للشراء و 15.68 جنيه

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنوك( المصرف العربى الدولى،التجارى الدولى CIB)نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه

وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

 واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

 

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