بعد تهديده.. ضابط الكنيست الإسرائيلي يرفض توفير حراسة لـ بن جفير

رفض ضابط الكنيست الإسرائيلي يوسف جريف، طلب عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن جفير ، بتوفير حراسة شخصية له على خلفية تهديدات وجهت له باللغة العربية عبر شريط فيديو نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



وبحسب قناة "كان"، العبرية فإن ضابط الكنيست نصح بن جفير باستخدام تطبيق خلوي بالإمكان بواسطته الاتصال بالشرطة في حال شعر أن حياته معرضة للخطر.





وأثار قرار ضابط الكنيست غضب بن جفير العضو في الكنيست عن الصهيونية الدينية.



وكان بن جفير قدم في وقت سابق من اليوم شكوى إلى الشرطة الإسرائيلية ادعى خلالها أنه تعرض للرشق بالحجارة اليوم من قبل عرب في الجليل.