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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصر للطيران تسير اليوم 63 رحلة جوية إلى 48 وجهة دولية

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، 63 رحلة جوية تنقل على متنهم 5617 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وجهات السفر


وتنطلق اليوم، الجمعة، 63 رحلة جوية تابعة لـ مصر للطيران، بمعدل 48 رحلة دولية الي كل من لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، لارناكا، أثينا، لندن، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، دبي، إسطنبول، امستردام، كوبنهاجن، موسكو، جوبا، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أبوظبي، واشنطن، إربيل.

كما تسير مصر للطيران، 12 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات  5617 راكبا .

ضوابط تحليل الـ PCR


وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة سواء على رحلات الناقل الوطني مصر للطيران أو رحلات خاصة وأجنبية إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

 

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