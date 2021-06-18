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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب | تفاصيل

ارتفاع جنونى فى أسعار
ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس2020، بعد أن تسبب تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي في صعود الدولار، وأثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1781.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش، لكنه منخفض 5% في الأسبوع.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1782.70 دولار.

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وقال إدوارد مير المحلل لدى ”إي.دي أند إف مان كابيتال ماركتس“ إن تغيير مجلس الاحتياطي الاتحادي لتوقعات السياسة أطلق انخفاضا في أسعار الذهب، مضيفا أن ”رد الفعل في الذهب مبالغ فيه إلى حد ما“.

وقال مير: ”على الرغم من النمو المرتفع حاليا، والبيئة التضخمية، من غير المتوقع أن تبدأ الزيادات المقترحة للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل 18 شهرا أخرى على الأقل، لذلك بعد المزيد من الضعف المحدود هنا، ستتماسك أسعار الذهب مجددا وترتفع“.

وأشار البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء، إلى أنه سيدرس تقليص برنامجه لشراء الأصول في كل اجتماع يعقده وقدم موعد توقعات بأول زيادات لأسعار الفائدة بعد الجائحة إلى 2023.

وبعد التصريحات التي تميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي، قفز الدولار لأعلى مستوى في شهرين ويتجه صوب أفضل أسبوع في نحو تسعة أشهر.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ستقلص جاذبيته إذ إنها تعني ارتفاع تكلفة فرصة حيازته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.9 % إلى 2543.61 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع منذ أواخر مارس، عقب انخفاض حاد سجله أمس الخميس.

وارتفعت الفضة 0.7 % إلى 26.09 دولار للأوقية لكنها منخفضة ما يزيد عن 6% في الأسبوع.

وصعد البلاتين 0.6 % إلى 1064.77 دولار.

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