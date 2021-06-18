تصل إلى 220 جنيها.. تعرف على زيادة حافز دكاترة الجامعات والمعيدين

بعد عدة جلسات من المناقشات، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، الاثنين الماضي، نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/ 2022.



يبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.



وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم ٣٨٨,١ مليار جنيه منها: ٢٥٦,١ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و١٣٢ مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، بينما بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة ٢٧٥,٦مليار جنيه



وفي هذا السياق، نستعرض حوافز أعضاء هيئة التدريس وفقا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة:

حافز أعضاء هيئة التدريس



نص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن تزداد فئات الحافز لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر والهيئات والمراكز البحثية المقرر بموجب قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 159 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2011 بشأن آليات وضوابط صرف حافز الجودة والتفرغ العلمي بالجامعات على النحو التالي:

أستاذ أو أستاذ متفرغ زيادة 220 جنيه على القيمة الحالية 2690 جنيه لتصل إلى 2910 جنيه.

أستاذ مساعد متفرغ زيادة 200 جنيه على القيمة الحالية 2130 جنيه لتصل إلى 2320 جنيه.

مدرس أو متفرغ زيادة 180 جنيه على القيمة الحالية 1680 جنيه لتصل إلى1860 جنيه.

مدرس مساعد زيادة 160 جنيه على القيمة الحالية 1280 جنيه لتصل إلى 1440 جنيه.

معيد زيادة 100 جنيه على القيمة الحالية 840 جنيه لتصل إلى 940 جنيه.